O que se salva neste início preocupante do Inter

Luís Henrique Benfica

Junio e Charles podem ser flores que nascem no asfalto.



Nesta aridez em que se transformou o Inter, o lateral e volante têm demonstrado qualidade acima da média e pedem passagem definitiva entre os titulares.



Junio avança com rapidez e executa com naturalidade todos os movimentos até o cruzamento. Não precisa fazer força para jogar.



Charles alia técnica e personalidade. Torna rápida a transição do meio ao ataque. Reduz a distância entre as linhas.

Movido pela cautela, Antônio Carlos Zago reluta em retirar Ceará e Fernando Bob do time para que os dois garotos atuem desde o começo dos jogos.



Se é verdadeira a tese de que o Gauchão servirá de laboratório para a Série B, não há motivo para atrasar o processo.