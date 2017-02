Torcida do Inter cobra de Zago o que ele ainda não pode oferecer

Luís Henrique Benfica

No Inter, tudo é para ontem.



O purgatório do rebaixamento impacienta a torcida, que exige rápida solução para problemas antigos.



Mal chegou e Antônio Carlos Zago já está emparedado, como se fosse dele a culpa de todos os males que afetam o time.



Sábado, o erro do técnico foi ter escalado uma equipe excessivamente lenta do meio para a frente, facilitando a tarefa de marcação.



Também faltou velocidade para correr atrás dos jogadores do Novo Hamburgo nos lances que originaram os dois gols.



As modificações foram cirúrgicas, mas o crescimento do time também se deve ao visível cansaço do adversário, que havia corrido demais na primeira etapa.



Tudo vai ficar mais fácil quando o time alcançar vitórias em sequência. Até lá, Zago sentirá o peso da desconfiança de um torcedor que, definitivamente, perdeu a paciência.