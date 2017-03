A decisão mais difícil de Renato

Luís Henrique Benfica

O Grêmio vive uma crise de identidade.



Não sabe se mantém o modelo vitorioso de 2016, no qual prevalecia o refinado toque de bola, que vencia os marcadores no cansaço, ou se converte em uma equipe mais vertical e objetiva.

Talvez Renato não enfrentasse tal dilema se contasse com as mesmas peças do ano passado, sobretudo Douglas, que centralizava toda a movimentação.



O fato é que as circunstâncias forçam o treinador a uma tomada de decisão. Ainda mais a partir da chegada de Lucas Barrios, cujas características levam a equipe a jogar de forma diferente da do ano passado.



Em tratamento, o argentino já estará em condições de atuar na próxima semana, o acirrará ainda mais o debate.



Quem sai para sua entrada?



A falta de vitórias no Gauchão esquenta a discussão. Na cabeça do torcedor, tudo o que era convicção passa a ser dúvida.



O próprio Renato talvez se sinta incapaz, nesse momento, de solucionar o quebra-cabeças.



Mesmo que pressionado pela falta de bons resultados, tratará de ganhar tempo até a retomada da Libertadores, em abril, quando o modelo, inevitavelmente, precisará ter sido escolhido.



Em caso de acerto, o torcedor será vitorioso. Na derrota, só o treinador perderá.