A torcida tem razão em pedir Bruno Cortez? Lateral ganha a chance de mostrar  

Luís Henrique Benfica

Não é sobre o argentino Gata Fernández que recai a maior curiosidade da torcida do Grêmio no jogo da noite desta quarta-feira, contra o São Paulo.



O jogador que os gremistas mais querem ver em ação é Bruno Cortez, o lateral-esquerdo que a direção foi buscar no Japão.



Tudo o que se espera dele é algo parecido com o futebol apresentado em 2011 e 2012, época de sua fulgurante passagem por Botafogo e São Paulo. O período em que se consagrou como o melhor jogador da posição no país.



A esperança em Cortez entra no mesmo contexto da rejeição de parte dos torcedores a Marcelo Oliveira, o titular da posição.



Jogador de confiança de Renato Portaluppi, ele carrega ainda as marcas de algumas atuações ruins de 2016.



Nem a recuperação obtida no final do ano serve para amenizar a desconfiança.



O desempenho, porém, é que determinará a escolha do treinador, que não costuma escalar por contracheque.



Cortez poderá começar a criar seu espaço na noite desta quarta e também na próxima semana, quando a equipe mista será de novo utilizada, desta vez contra o América-MG, pela Primeira Liga.



Por enquanto, porém, goste ou não a torcida, Marcelo Oliveira é uma convicção do técnico.