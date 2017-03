Alguém precisa dizer aos jogadores do Grêmio que 2017 já começou

Luís Henrique Benfica

É verdade que falta ao Grêmio a espinha dorsal de 2016.



Não é fácil manter o mesmo rendimento sem Grohe, Geromel, Maicon e Douglas, quase 50% da base que sustentou o time no ano passado.



Poderia acrescentar Edílson, mas este encontrou em Léo Moura um substituto à altura.



Há, contudo, um outro fator, talvez não observado com a devida atenção, que tem influenciado diretamente no que ocorre em campo neste 2017 que recém se inicia. É a motivação.



Ainda falta ao time de Renato o brilho no olho que o tornou imbatível na reta final da Copa do Brasil.



Entre setembro e dezembro, o mágico período de oito jogos em que o time eliminou Atlético-PR, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético-PR, os jogadores foram movidos pela convicção de que a conquista de um grande título, depois de 15 anos, nunca havia ficado tão próxima.



A direção também fez sua parte, pagando gorda premiação por vitória alcançada.



Da conjunção de fatores, veio o resultado que todos vimos.



O Grêmio deste ano ainda joga apenas como quem cumpre um compromisso a mais. Quase boceja em campo.



Parece não ter despertado ainda, apesar das cobranças do técnico.



As vaias ouvidas no final do jogo contra o Veranópolis talvez sirvam para mostrar aos jogadores que 2017 já começou.