Luan terá que ir embora para ser amado pela torcida do Grêmio

Luís Henrique Benfica

Fosse marcado no Camp Nou ou no Old Trafford, também chamado de teatro dos sonhos, e o gol de Luan, domingo passado, contra o Veranópolis, passaria a concorrer ao Prêmio Puskas.



Só que o nosso complexo de vira-latas, aliado a uma inexplicável resistência de parte da torcida do Grêmio com Luan, fez com que a rara plasticidade do gol passasse quase despercebida.



A lucidez do atacante, ao antever o lance e buscar o espaço vazio entre dois marcadores foi o primeiro ato.



O segundo, amaciar a bola com o peito e, com isso, driblar os defensores.



Por fim, depois de, outra vez , conduzir a bola com o peito, Luan completou sua obra com um sutil toque de pé direito, com o qual venceu o goleiro.



Qualquer agente de clube europeu, sentado nas confortáveis cadeiras da Arena, ficaria convencido, na hora, de que se trata de um jogador superior.



Disseram bem alguns torcedores entrevistados pela Rádio Gaúcha quando o jogo se encerrou.



Em pouco tempo, Luan terá ido embora, como foi Douglas Costa, por exemplo, e boa parte dos gremistas que hoje o criticam irá se arrepender de não ter reconhecido seu valor.



Ainda há tempo.