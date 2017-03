Lucas Barrios vai ter que esperar

Luís Henrique Benfica

A discussão está posta e será quente. Quem perde a vaga no time do Grêmio para Lucas Barrios?



Dito assim, parece um decreto divino a entrada do argentino. Na prática, porém, é diferente.



Treinadores de futebol são seres pragmáticos e não se movem pela mesma emoção de quem senta na arquibancada ou, no caso do Grêmio, nas confortáveis cadeiras da Arena.



Na hora de escalar o time, não examinam contracheque, nem levam em conta o currículo do jogador.



Na cabeça do comandante, joga quem rende mais para o time.



Faz sentido mandar para o banco Pedro Rocha, que ajudou a criar os três últimos gols marcados pelo Grêmio e cuja importância tática até os demais desatentos reconhecem?



Ou retirar Jailson e recuar Ramiro e, com isso, privar a equipe da espetacular movimentação do ex-jogador do Juventude, hoje livre para flutuar em campo?



Fala-se, agora, que Barrios poderia ocupar a vaga de Luan, o que, penso, retiraria do time a capacidade de improviso do atacante que recentemente ganhou a medalha olímpica.



Renato precisará pensar muito para tomar a decisão. Não estranharei se Barrios permanecer mais alguns jogos sentado no banco.