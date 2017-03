Renato tem crédito de sobra para contrariar a torcida do Grêmio

Luís Henrique Benfica

Não se apresse, torcedor gremista. A observação diária nos treinamentos é que levará Renato Portaluppi a decidir se escala ou não Lucas Barrios. Vale o mesmo para Gata Fernández.

São incontáveis os casos de jogadores que chegaram para Grêmio ou mesmo Inter carregados de fama e, em campo, não confirmaram suas qualidades. Em futebol, nome não é tudo.

Observei dois treinamentos de Gata e gostei. Impressionou-me, acima de tudo, sua velocidade. Com dois ou três passos, está na área para a finalização.



Quanto a Lucas Barrios, é clara sua vocação para o gol. Renato, com muito mais autoridade, deve ter percebido as qualidades dos dois gols.



Talvez já tenha formado juízo suficiente para colocá-los em campo desde o início contra o Brasil-Pel nesta quarta-feira.



Se optar por não mexer na escalação, é por entender que a equipe renderá melhor com as peças atuais, independentemente de isso agradar ou não a quem quer vê-los em campo o quanto antes.

Além de tudo, o ano recém se inicia.



Nem sempre o time que começa o ano é aquele que termina, costumam dizer os técnicos.



O homem que interrompeu um período de 15 anos sem título tem crédito de sobra para fazer suas próprias escolhas.