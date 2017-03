Um trio para assustar os adversários

Luís Henrique Benfica

Descontadas as ausências momentâneas de Geromel e Maicon, Renato Portaluppi não pode se queixar da falta de qualidade em seu grupo para esta Libertadores.



Do meio para a frente, são poucos os treinadores envolvidos na competição que contam com atacantes com o talento de Luan, Bolaños e Lucas Barrios.



Conforme o site transfermarkt, que trata de compra e venda de jogadores em todo o planeta, Luan é o atleta mais valioso da Libertadores, avaliado em 12 milhões de euros.



Finalmente adaptado, Bolaños começa a lembrar o atacante com maior número de gols marcados na América do Sul do Sul em 2015.



Quanto a Lucas Barrios, fala por si seu currículo, que inclui passagem exitosa pelo futebol alemão.



Caberá ao treinador encontrar o modelo em que os três possam produzir da melhor forma possível.



Para que Barrios entre, talvez se imponha o sacrifício de Pedro Rocha, jogador de inegável contribuição tática.



Há quem veja no recuo de Ramiro e a saída e Jailson a melhor solução tática para que o argentino naturalizado paraguaio conquiste sua vaga.



Não creio que Renato escale os três desde o começo da partida contra o Zamora. Mas é só com essa possibilidade que a torcida sonha.