Vale a pena mudar o esquema para acomodar as estrelas no time?

Luís Henrique Benfica

Muita água ainda irá rolar até 11 de abril, data em que o Grêmio retomará sua caminhada na Libertadores.



Tempo de sobra, portanto, para que Renato Portaluppi faça todas as experiências em busca do chamado time ideal.



Sem Bolaños, parece claro que a solução de recuar Luan e escalar Lucas Barrios é a mais indicada para o momento.



O próprio técnico ressalta a mobilidade de Luan e os benefícios que o jogador terá ao livrar-se da responsabilidade de entrar a todo momento na área adversária.



Esse, aliás, era o papel de Luan na seleção olímpica medalha de ouro, em que Gabriel Jesus atuava como o atacante mais adiantado.



Com a volta de Bolaños da seleção equatoriana o técnico precisará pensar um pouco mais. O mesmo ocorrerá quando Gata Fernández estiver adaptado.



Sobrarão alternativas e alguém, certamente, restará descontente.



Pela primeira vez, desde 2015, quando Roger Machado descobriu o 4-2-3-1 como modelo ideal para o time, o Grêmio poderá ganhar um novo desenho tático.



A questão é saber se vale a pena assumir os riscos dessa decisão em nome da escalação dos jogadores mais famosos.