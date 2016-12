O Apocalipse segundo Donald

Olhar Global

Durante mais de 40 anos, a política nuclear dos Estados Unidos esteve assentada em dois pilares: prevenir um ataque ao país e seus aliados por parte da potência rival na Guerra Fria, a União Soviética, e evitar que a proliferação atômica colocasse em risco a segurança do assim chamado Ocidente. Três gerações se passaram desde as explosões dos primeiros artefatos nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, ao final da II Guerra Mundial. À medida que o pós-guerra deu lugar a um período de paz e prosperidade nos continentes americano e europeu, reduziu-se a tolerância em relação à hipótese de um confronto nuclear. Movimentos pacifistas poderosos surgiram nos EUA e na Europa Ocidental, exigindo nada menos do que a destruição das ogivas atômicas e o fechamento de bases americanas. Dois grandes acidentes em usinas nucleares, em Three Mile Island (Pensilvânia, EUA) e Chernobyl (1986, na Ucrânia, então república soviética), pioraram ainda mais o temor popular em relação aos riscos de uma catástrofe atômica.

Com o fim da União Soviética, sucessivos governos americanos passaram a avaliar o risco de que o arsenal atômico da ex-superpotência caísse em mãos de Estados renegados ou de terroristas. Ogivas somaram-se a agentes químicos e bacteriológicos numa nova grande ameaça, a das ¿armas de destruição em massa¿. Os primeiros acordos de limitação de armas entre Washington e Moscou, em 1972 e 1979, foram seguidos de uma série de acertos que se estenderam até 2013. Com a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014, à qual os Estados Unidos e a União Europeia responderam com sanções comerciais e militares, o presidente Vladimir Putin suspendeu a participação russa em múltiplos acordos de cooperação, muitos dos quais previam assistência americana a projetos de Moscou. A guerra na Síria, da qual a Rússia participa com tropas desde setembro de 2015, e as tensões no Mar do Sul da China contribuíram para recolocar o tema da ¿modernização nuclear¿ na ordem do dia.

Obama abraça sobrevivente de Hiroshima, em 6 de agosto, na primeira visita de um presidente americano à cidade Foto: JOHANNES EISELE / AFP

O tuíte do presidente eleito, Donald Trump, na quinta-feira, com a afirmação de que os EUA deveriam ¿expandir sua capacidade nuclear¿, teve o efeito de trazer a ameaça de uma nova maratona atômica para as manchetes. No dia seguinte, em entrevista ao programa Morning Joe, da MSNBC, ele disse: ¿Deixe haver uma corrida armamentista. Nós vamos superá-los em cada passo e prevalecer sobre eles no final¿. Não é a primeira vez que alguém prestes a assumir a presidência ou no exercício do cargo usa esse tipo de linguagem em relação a tema tão sério. Ronald Reagan assombrou o mundo ao qualificar a União Soviética de ¿Império do Mal¿ e brincar, sem saber que estava sendo gravado: ¿Começaremos a bombardear em cinco minutos¿. A diferença é que Reagan se movimentava num cenário em que toda a política de defesa dos EUA tinha por alvo a URSS. Para Trump, o inimigo parece ser a China, enquanto a Rússia se assemelha a um aliado reticente a ser conquistado – ou um mestre a ser cortejado, a se confiar nas conclusões da CIA e do FBI. Mas há inúmeros outros atores, estatais ou não, que poderiam se sentir tentados a entrar na dança proposta pelo novo ¿chefe do mundo livre¿. Existe o desconforto adicional de que o Twitter parece fadado a cumprir um papel de primeira linha na estratégia de comunicação do presidente eleito sobre qualquer assunto – incluindo o apocalipse nuclear.