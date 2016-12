Processando ex-presidentes

Olhar Global

Diferentemente do Brasil e de outros países latino-americanos, a passagem pela Presidência da República não está associada à impunidade na Argentina. Em 2003, a revogação da anistia concedida no final dos anos 1980 a oficiais e ex-agentes da ditadura militar levou à condenação de três generais ex-presidentes: Jorge Videla, Leopoldo Galtieri e Reynaldo Bignone.

A ex-presidente Cristina responde por fraude contra a administração pública e associação ilícita perante a justiça argentina Foto: AFP / AFP

O ex-presidente Carlos Menem (1989 – 1999) já recebeu duas sentenças de prisão, em 2013 e 2015, por atos praticados durante o governo, mas o cumprimento das penas só será possível a partir de dezembro do ano que vem, ao final do mandato de senador, que lhe garante imunidade. Julgado por ter supostamente ordenado suborno a parlamentares, o ex-presidente Fernando de La Rúa (1999 – 2001) foi absolvido em 2013. Agora, a ex-presidente Cristina Kirchner, que deixou o cargo no ano passado, é ré em dois processos, um por fraude contra a administração pública e outro por associação ilícita. Em ambos os casos, os malfeitos envolvem também seu marido, Néstor Kirchner, que morreu em 2010.

Diferentemente dos antecessores, que não tiveram viva alma a defendê-los fora dos tribunais, Cristina conta com a máquina sindical e partidária do peronismo-kirchnerismo e se beneficia da degringolada do governo do sucessor, Mauricio Macri. Em sua conta no Twitter, a ex-presidente faz chacota do juiz Julián Ercolini, cuja mulher, María Julia Kenny, é porta-voz do ministro da Justiça de Macri, Germán Garavano. A Corte Suprema de Justiça decidiu que caberá a Ercolini presidir o inquérito sobre a morte do procurador Alberto Nisman, outra das dores de cabeça dos últimos anos do governo Cristina.