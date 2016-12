Seis personagens para 2017

Olhar Global

Depois de um ano marcado pela angústia, é natural que 2017 nasça ainda mais cercado de expectativas do que o normal. A seguir, personalidades que poderão realizar ou frustrar essas esperanças:

Jared Kushner — Investidor americano e genro do presidente eleito, Donald Trump, Kushner já provou ser uma das personalidades influentes na formação do governo do sogro. Foi dele o empurrão decisivo para que Trump afastasse as pretensões do governador de New Jersey, Chris Christie, a uma vaga no primeiro escalão (como procurador, Christie denunciou o pai de Kushner). Formado em Governança em Harvard, é de longe o integrante do círculo íntimo de Trump com mais visão sobre os mecanismos do poder.

Paul Ryan - O deputado pela Flórida e presidente da Câmara de Representantes americana foi o contraponto republicano ao então candidato à Casa Branca, Donald Trump. Diferentemente do futuro chefe do Executivo, é um político jovem (46 anos) e experiente (foi reeleito seis vezes), que terá de supervisionar uma série de debates espinhosos, da sabatina da equipe de Trump às políticas externa e ambiental. Terá também poder de decisão sobre os inevitáveis pedidos de impeachment do presidente.

Sergei Shoigu - O ministro da Defesa russo terá papel fundamental não apenas no desenlace do conflito na Síria, mas nas relações com os vizinhos europeus e asiáticos. Aos 61 anos, chegou ao generalato há apenas quatro e é um dos interlocutores mais próximos do presidente Vladimir Putin. A seu respeito, a Nobel de Literatura de 2015 Svetlana Alexievich disse: "Eu amo o bom mundo russo, o mundo russo humanitário, mas não amo o mundo russo de Beria, Stalin e Shoigu". Precisa dizer mais?

Tsai Ing-wen - Perdida no Mar do Sul da China, existe uma ilha chamada Taiwan, antes conhecida como China Nacionalista (em contraposição à China Comunista continental). China e Taiwan mantêm uma tensa relação, uma vez que Pequim reivindica soberania sobre a porção de terra. Embora os EUA não reconheçam Taiwan, a presidente Tsai já protagonizou um dos episódios mais tensos da transição americana ao conversar por telefone com Trump, enfurecendo Pequim.

Julián Ercolini - Esse jovem juiz federal argentino preside dois dos processos mais sensíveis da história recente argentina: o do Caso Austral, no qual a ex-presidente Cristina Kirchner é ré por formação de quadrilha, e o da morte do procurador Alberto Nisman. Já é apontado como o Sergio Moro portenho.

Frauke Petry - É a jovem líder do partido Alternativa pela Alemanha (AfD, em alemão), nêmesis da chanceler Angela Merkel. A AfD é contra migrantes, muçulmanos e a moeda única europeia. Com essas posições, já é considerada o terceiro partido do país.

A partir deste sábado, Olhar Global coloca a poltrona na posição horizontal e entra em modo avião. A coluna volta a ser publicada no dia 18 de janeiro.