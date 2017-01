Discurso de Xi Jinping no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça

Olhar Global

"Estou muito contente de vir à bela Davos. Embora apenas uma pequena cidade nos Alpes, Davos é uma janela importante para tomar o pulso da economia global. Pessoas de todo o mundo vêm aqui para trocar idéias e idéias, que ampliam sua visão. Isso torna a reunião anual do Fórum Econômico Mundial um evento de brainstorming econômico, que eu chamaria de "Schwabnomia" (alusão bem humorada ao nome do fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab).

"Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos." Estas são as palavras usadas pelo escritor inglês Charles Dickens para descrever o mundo depois da Revolução Industrial. Hoje, também vivemos em um mundo de contradições. Por um lado, com a crescente riqueza material e os avanços na ciência e tecnologia, a civilização humana se desenvolveu como nunca antes. Por outro lado, os conflitos regionais frequentes, os desafios globais como o terrorismo e os refugiados, bem como a pobreza, o desemprego e a crescente disparidade de rendimentos contribuíram para as incertezas do mundo.

Muitas pessoas se sentem perplexas e se perguntam: o que deu errado com o mundo?

Para responder a essa pergunta, é preciso primeiro rastrear a origem do problema. Alguns culpam a globalização econômica pelo caos no mundo. A globalização econômica foi vista uma vez como a caverna do tesouro encontrada por Ali Babá nas Mil e Uma Noites, mas tornou-se agora a caixa de Pandora aos olhos de muitos. A comunidade internacional encontra-se num acalorado debate sobre a globalização econômica.

Hoje, desejo abordar a economia global no contexto da globalização econômica.

O que quero dizer é que muitos dos problemas que preocupam o mundo não são causados pela globalização econômica. Por exemplo, as ondas de refugiados do Oriente Médio e do Norte da África nos últimos anos se tornaram uma preocupação global. Vários milhões de pessoas foram deslocadas, e algumas crianças pequenas perderam a vida ao atravessar o mar agitado. Isso é realmente doloroso. Foram a guerra, o conflito e a turbulência regional que criaram este problema, e a sua solução reside em fazer a paz, promover a reconciliação e restaurar a estabilidade. A crise financeira internacional é outro exemplo. Não é um resultado inevitável da globalização econômica. Em vez disso, é a consequência da perseguição excessiva de lucros pelo capital financeiro e a grave falha da regulamentação financeira. Apenas culpar a globalização econômica pelos problemas do mundo é inconsistente com a realidade e não ajudará a resolver os problemas.

Do ponto de vista histórico, a globalização econômica resultou da crescente produtividade social e é um resultado natural do progresso científico e tecnológico, não algo criado por indivíduos ou países. A globalização econômica tem impulsionado o crescimento global e facilitado a circulação de bens e capital, os avanços da ciência, tecnologia e civilização e as interações entre os povos.

Mas também devemos reconhecer que a globalização econômica é uma espada de dois gumes. Quando a economia global está sob pressão descendente, é difícil fazer o bolo da economia global crescer. Ele pode até encolher, o que irá prejudicar as relações entre crescimento e distribuição, entre capital e trabalho, e entre eficiência e equidade. Tanto os países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento sentiram o baque. Vozes contra a globalização apontaram armadilhas no processo de globalização econômica que precisamos levar a sério.

Como diz um verso de um velho poema chinês, "Favos doces pendem das videiras amargas; doces encontros crescem em meio a cardos e espinhos". Em um sentido filosófico, nada é perfeito no mundo. Não se veria o quadro completo se se afirma que algo é perfeito por causa de seus méritos, ou se se vê algo como inútil apenas por causa de seus defeitos. É verdade que a globalização econômica criou novos problemas, mas isso não é justificativa para descartar a globalização econômica completamente. Em vez disso, devemos nos adaptar e orientar a globalização econômica, amortecer seu impacto negativo e oferecer seus benefícios a todos os países e todas as nações.

Houve um tempo em que a China também tinha dúvidas sobre a globalização econômica, e não tinha certeza se deveria aderir à Organização Mundial do Comércio. Mas chegamos à conclusão de que a integração na economia global é uma tendência histórica. Para crescer sua economia, a China deve ter a coragem de nadar no vasto oceano do mercado global. Se alguém está sempre com medo de enfrentar a tempestade e explorar o novo mundo, ele mais cedo ou mais tarde se afogar no oceano. Portanto, a China deu um passo corajoso para abraçar o mercado global. Tivemos a nossa quota-parte de sufocar na água e encontrou redemoinhos e ondas agitadas, mas aprendemos a nadar neste processo. Provou ser uma escolha estratégica certa.

Quer você goste ou não, a economia global é o grande oceano que você não pode escapar. Qualquer tentativa de cortar o fluxo de capital, tecnologias, produtos, indústrias e pessoas entre economias, e canalizar as águas no oceano de volta para lagos e riachos isolados simplesmente não é possível. Na verdade, ele vai contra a tendência histórica.

A história da humanidade nos diz que os problemas não devem ser temidos. O que deve nos preocupar é se recusar a enfrentar os problemas e não saber o que fazer sobre eles. Diante das oportunidades e desafios da globalização econômica, a coisa certa a fazer é aproveitar todas as oportunidades, enfrentar desafios e traçar o caminho certo para a globalização econômica. No Encontro de Líderes Econômicos da APEC no final de 2016, falei sobre a necessidade de tornar o processo de globalização econômica mais revigorado, mais inclusivo e mais sustentável. Devemos agir de forma próativa e gerir a globalização econômica de forma a libertar o seu impacto positivo e reequilibrar o processo de globalização econômica. Devemos seguir a tendência geral, proceder das nossas respectivas condições nacionais e embarcar no caminho certo de integração na globalização económica com o ritmo correcto. Devemos encontrar um equilíbrio entre eficiência e equidade para garantir que diferentes países, diferentes estratos sociais e diferentes grupos de pessoas compartilhem todos os benefícios da globalização econômica. As pessoas de todos os países não esperam nada menos de nós, e esta é a nossa responsabilidade indiscutível como líderes dos nossos tempos.

Senhoras e Senhores, Caros Amigos,

Atualmente, a tarefa mais premente que temos diante de nós é afastar a economia global da dificuldade. A economia global permaneceu lenta por algum tempo. O fosso entre os pobres e os ricos e entre o Sul eo Norte está se ampliando. A principal causa é que as três questões críticas na esfera econômica não foram efetivamente abordadas.

Primeiro, a falta de forças motrizes robustas para o crescimento global torna difícil sustentar o crescimento constante da economia global. O crescimento da economia global está agora no seu ritmo mais lento em sete anos. O crescimento do comércio global tem sido mais lento do que o crescimento do PIB global. Os estímulos políticos de curto prazo são ineficazes. Reforma estrutural fundamental está apenas se desenrolando. A economia global está agora em um período de movimento em direção a novos impulsionadores do crescimento, e o papel dos motores tradicionais para impulsionar o crescimento enfraqueceu. Apesar do surgimento de novas tecnologias, como a inteligência artificial e a impressão 3-D, novas fontes de crescimento ainda estão para emergir. Um novo caminho para a economia global permanece esquivo.

Em segundo lugar, a governança econômica global inadequada dificulta a adaptação aos novos desenvolvimentos na economia global. Madame Christine Lagarde recentemente me disse que os mercados emergentes e os países em desenvolvimento já contribuem para 80% do crescimento da economia global. O panorama econômico global mudou profundamente nas últimas décadas. No entanto, o sistema de governança global não adotou essas novas mudanças e, portanto, é inadequado em termos de representação e inclusividade. A paisagem industrial global está mudando e novas cadeias industriais, cadeias de valor e cadeias de suprimentos estão tomando forma. Contudo, as regras do comércio e do investimento não acompanharam esta evolução, o que resultou em problemas agudos como os mecanismos fechados e a fragmentação das regras. O mercado financeiro global precisa ser mais resiliente contra os riscos, mas o mecanismo de governança financeira global não consegue cumprir a nova exigência e é, portanto, incapaz de resolver eficazmente problemas como a frequente volatilidade dos mercados financeiros internacionais e a acumulação de bolhas de ativos.

Em terceiro, o desenvolvimento global desigual dificulta a satisfação das expectativas das pessoas para uma vida melhor. O doutor Schwab observou em seu livro A Quarta Revolução Industrial que esta fase da revolução industrial irá produzir impactos amplos e de longo alcance, como a crescente desigualdade, particularmente a possível ampliação da distância entre retorno do capital e retorno sobre o trabalho. O mais rico 1% da população do mundo possui mais riqueza do que os restantes 99%. A desigualdade na distribuição de renda e no espaço de desenvolvimento desigual são preocupantes. Mais de 700 milhões de pessoas no mundo ainda vivem em extrema pobreza. Para muitas famílias, ter casas quentes, comida suficiente e empregos seguros ainda é um sonho distante. Este é o maior desafio que o mundo enfrenta atualmente. É também o que está por trás da turbulência social em alguns países. Tudo isso mostra que existem de fato problemas com o crescimento econômico mundial, governança e modelos de desenvolvimento, e eles devem ser resolvidos.

O fundador da Cruz Vermelha, Henry Dunant, disse uma vez: "Nosso verdadeiro inimigo não é o país vizinho; É a fome, a pobreza, a ignorância, a superstição e o preconceito". Precisamos ter a visão para dissecar esses problemas; mais importante, precisamos ter a coragem de tomar medidas para abordá-los.

Primeiro, devemos desenvolver um modelo de crescimento dinâmico e orientado para a inovação. A questão fundamental que assola a economia global é a falta de força motriz para o crescimento. A inovação é a principal força que orienta o desenvolvimento. Ao contrário das revoluções industriais anteriores, a quarta revolução industrial está se desenvolvendo em um ritmo exponencial em vez de linear. Precisamos buscar incansavelmente a inovação. Só com a coragem de inovar e reformar podemos eliminar os estrangulamentos que bloqueiam o crescimento e o desenvolvimento globais.

Com isso em mente, os líderes do G-20 chegaram a um consenso importante na Cúpula de Hangzhou, que é levar a inovação como um fator chave e promover uma nova força motriz de crescimento tanto para os países individuais como para a economia global. Devemos desenvolver uma nova filosofia de desenvolvimento e superar o debate sobre se deve haver mais estímulo fiscal ou mais flexibilização monetária. Devemos adotar uma abordagem multifacetada para abordar os sintomas e os problemas subjacentes. Devemos adotar novos instrumentos de política e avançar a reforma estrutural para criar mais espaço para o crescimento e manter o seu ímpeto. Devemos desenvolver novos modelos de crescimento e aproveitar as oportunidades apresentadas pela nova rodada de revolução industrial e economia digital. Devemos enfrentar os desafios das alterações climáticas e do envelhecimento da população. Devemos abordar o impacto negativo da aplicação de TI e automação nos trabalhos. Ao cultivar novas indústrias e modelos de novos modelos de modelos de negócios, devemos criar novos empregos e restaurar a confiança e esperança para os nossos povos.

Em segundo lugar, devemos prosseguir uma abordagem bem coordenada e interligada para desenvolver um modelo de cooperação aberta e ganha-ganha. Hoje, a humanidade tornou-se uma comunidade unida de futuro compartilhado. Os países têm amplos interesses convergentes e são mutuamente dependentes. Todos os países gozam do direito ao desenvolvimento. Ao mesmo tempo, devem considerar seus próprios interesses em um contexto mais amplo e abster-se de buscá-los em detrimento de outros.

Devemos comprometer-nos a crescer uma economia global aberta para compartilhar oportunidades e interesses através da abertura e alcançar resultados ganha-ganha. Não se deve apenas recuar para o porto quando encontrar uma tempestade, pois isso nunca nos levará para a outra margem do oceano. Devemos redobrar esforços para desenvolver a conectividade global para permitir que todos os países consigam um crescimento inter-conectado e compartilhem prosperidade. Devemos continuar empenhados em desenvolver o livre comércio e o investimento global, promover a liberalização e a facilitação do comércio e dos investimentos através da abertura e dizer não ao proteccionismo. Perseguir o protecionismo é como bloquear-se em um quarto escuro. Enquanto o vento e a chuva podem ser mantidos fora, esse quarto escuro também irá bloquear a luz e o ar. Ninguém emergirá como vencedor em uma guerra comercial.

Terceiro, devemos desenvolver um modelo de governança justa e eqüitativa de acordo com a tendência dos tempos. Como diz o ditado chinês, as pessoas com pequena astúcia atendem a questões triviais, enquanto as pessoas com visão atendem à governança das instituições. Há um apelo crescente da comunidade internacional para a reforma do sistema de governação econômica global, que é uma tarefa urgente para nós. Só quando se adaptar a novas dinâmicas da arquitetura econômica internacional o sistema de governança global pode sustentar o crescimento global.

Países, grandes ou pequenos, fortes ou fracos, ricos ou pobres, são todos membros iguais da comunidade internacional. Como tal, têm o direito de participar na tomada de decisões, gozar de direitos e cumprir obrigações em pé de igualdade. Os mercados emergentes e os países em desenvolvimento merecem maior representação e voz. A reforma das cotas (de participação dos países no interior) do FMI de 2010 entrou em vigor e a sua dinâmica deve ser mantida. Devemos aderir ao multilateralismo para defender a autoridade e a eficácia das instituições multilaterais. Devemos honrar as promessas e cumprir as regras. Não se deve escolher ou dobrar as regras como ele entender. O Acordo de Paris é uma conquista duramente conquistada, que está de acordo com a tendência subjacente do desenvolvimento global. Todos os signatários devem cumpri-lo em vez de se afastar dele, pois esta é uma responsabilidade que devemos assumir para as gerações futuras.

Quarto, devemos desenvolver um modelo de desenvolvimento equilibrado, equitativo e inclusivo. Como diz o ditado chinês: "Uma causa justa deve ser perseguida para o bem comum". O desenvolvimento é, em última análise, para as pessoas. Para alcançar um desenvolvimento mais equilibrado e assegurar que as pessoas tenham igual acesso às oportunidades e participem dos benefícios do desenvolvimento, é crucial ter uma filosofia e um modelo de desenvolvimento sólido e tornar o desenvolvimento equitativo, eficaz e equilibrado.Devemos fomentar uma cultura que valorize a diligência, a frugalidade e a empresa e respeite os frutos do trabalho árduo de todos. Deverá ser dada prioridade à luta contra a pobreza, o desemprego, o aumento da disparidade de rendimentos e as preocupações dos desfavorecidos para promover a igualdade e justiça sociais. É importante proteger o meio ambiente, procurando o progresso econômico e social, de modo a alcançar a harmonia entre o homem e a natureza e entre o homem e a sociedade. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável deve ser implementada para alcançar um desenvolvimento equilibrado em todo o mundo.

Um adágio chinês diz: "A vitória é assegurada quando as pessoas juntam suas forças; O sucesso é garantido quando as pessoas se juntam ". Enquanto mantivermos a meta de construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade e trabalharmos lado a lado para cumprir nossas responsabilidades e superar as dificuldades, seremos capazes de criar um mundo melhor E proporcionar melhores vidas para os nossos povos.

Senhoras e senhores,Queridos amigos,

A China tornou-se a segunda maior economia do mundo graças a 38 anos de reforma e abertura. Um caminho certo leva a um futuro brilhante. A China chegou até aqui porque o povo chinês, sob a liderança do Partido Comunista da China, abriu um caminho de desenvolvimento que se adapta às condições reais da China.

Este é um caminho baseado nas realidades da China. A China tem conseguido, nos últimos anos, empreender um caminho de desenvolvimento que se adeque tanto à sabedoria de sua civilização quanto às práticas de outros países, tanto no Oriente como no Ocidente. Ao explorar esse caminho, a China se recusa a permanecer insensível aos tempos em mudança ou a seguir cegamente os passos dos outros. Todos os caminhos levam a Roma. Nenhum país deve considerar seu próprio caminho de desenvolvimento como o único viável, e ainda menos impor seu próprio caminho de desenvolvimento a outros.

Este é um caminho que coloca os interesses das pessoas em primeiro lugar. A China segue uma filosofia de desenvolvimento orientada para as pessoas e está empenhada em melhorar a vida das pessoas. O desenvolvimento é do povo, do povo e do povo. A China persegue o objetivo da prosperidade comum. Tomamos medidas importantes para aliviar a pobreza e tiramos mais de 700 milhões de pessoas da pobreza, e estamos avançando bem nos nossos esforços para terminar a construção de uma sociedade de prosperidade inicial em todos os aspectos.

Trata-se de um caminho para a busca da reforma e da inovação. A China enfrentou dificuldades e enfrentou desafios em seu caminho através de reformas. A China tem demonstrado sua coragem para enfrentar questões difíceis, navegar em corredeiras traiçoeiras e remover barreiras institucionais que estão no caminho do desenvolvimento. Esses esforços nos permitiram desencadear a produtividade e a vitalidade social. Com base nos progressos de 30 anos de reforma, introduzimos mais de 1.200 medidas de reforma nos últimos quatro anos, injetando poderoso ímpeto no desenvolvimento da China.Este é um caminho de busca de desenvolvimento comum através da abertura. A China está comprometida com uma política fundamental de abertura e prossegue uma estratégia de abertura e ganha-ganha. O desenvolvimento da China é tanto nacional e externo orientado; Enquanto se desenvolve, a China também compartilha mais de seus resultados de desenvolvimento com outros países e povos.

Realizações de desenvolvimento de destaque da China e os padrões de vida muito melhorada do povo chinês são uma bênção para a China e para o mundo. Tais conquistas no desenvolvimento ao longo das últimas décadas devem-se ao trabalho árduo e perseverança do povo chinês, uma qualidade que definiu a nação chinesa por vários milhares de anos. Nós, chineses, sabemos muito bem que não existe tal coisa como um almoço grátis no mundo. Para um país grande com mais de 1,3 bilhão de pessoas, o desenvolvimento só pode ser alcançado com a dedicação e os incansáveis esforços de seu próprio povo. Não podemos esperar que os outros ofereçam desenvolvimento à China, e ninguém está em posição de fazê-lo. Ao avaliar o desenvolvimento da China, não se deve apenas ver os benefícios que o povo chinês obteve, mas também o esforço que realizaram, não apenas as realizações da China, mas também o que a China tem feito para o mundo. Então chegaremos a uma conclusão equilibrada sobre o desenvolvimento da China.

Entre 1950 e 2016, apesar de seu modesto nível de desenvolvimento e padrão de vida, a China proporcionou mais de 400 bilhões de yuans de assistência externa, realizou mais de 5.000 projetos de assistência externa, incluindo quase 3.000 projetos completos e realizou mais de 11.000 oficinas de treinamento na China para mais de 260.000 Pessoal de outros países em desenvolvimento. Desde que lançou a reforma e abertura, a China atraiu mais de US $ 1,7 trilhão de investimento estrangeiro e fez mais de US $ 1,2 trilhão de investimento direto de saída, fazendo enorme contribuição para o desenvolvimento econômico global. Nos anos que se seguiram ao início da crise financeira internacional, a China contribuiu para mais de 30% do crescimento global anualmente em média. Todos esses números estão entre os mais altos do mundo.Os números falam por eles. O desenvolvimento da China é uma oportunidade para o mundo. A China não só se beneficiou da globalização econômica, mas também contribuiu para ela. O rápido crescimento na China tem sido um motor sustentado e poderoso para a estabilidade econômica global e expansão. O desenvolvimento interligado da China e de um grande número de outros países tornou a economia mundial mais equilibrada. A notável realização da China na redução da pobreza contribuiu para um crescimento global mais inclusivo. E o progresso contínuo da China em reformas e abertura deu muito impulso a uma economia mundial aberta.Nós, chineses, sabemos muito bem o que é preciso para alcançar a prosperidade, por isso aplaudimos as realizações feitas por outros e desejamos-lhes um futuro melhor. Não temos ciúmes do sucesso dos outros. E não vamos reclamar de outros que se beneficiaram tanto das grandes oportunidades apresentadas pelo desenvolvimento da China. Vamos abrir nossos braços para o povo de outros países e recebê-los a bordo do trem expresso do desenvolvimento da China.

Senhoras e senhores, queridos amigos,

Eu sei que todos vocês estão acompanhando de perto o desenvolvimento econômico da China, e deixe-me dar uma atualização sobre o estado da economia da China. A economia chinesa entrou no que chamamos de um novo normal, no qual estão ocorrendo grandes mudanças em termos de taxa de crescimento, modelo de desenvolvimento, estrutura econômica e motores do crescimento. Mas os fundamentos econômicos que sustentam o desenvolvimento sólido permanecem inalterados.Apesar de uma economia global lenta, a economia de China deve crescer por 6,7% em 2016, ainda um do mais elevado no mundo. A economia da China é muito maior em tamanho do que no passado, e agora gera mais produção do que com crescimento de dois dígitos no passado. O consumo doméstico e o sector dos serviços tornaram-se os principais motores do crescimento. Nos três primeiros trimestres de 2016, o valor agregado da indústria terciária absorveu 52,8% do PIB e o consumo interno contribuiu para 71% do crescimento econômico. O rendimento e o emprego dos agregados familiares aumentaram constantemente, enquanto o consumo de energia por unidade de PIB continua a diminuir. Nossos esforços para buscar o desenvolvimento verde estão dando frutos.A economia chinesa enfrenta uma pressão descendente e muitas dificuldades, incluindo a falta de correspondência entre o excesso de capacidade ea estrutura de demanda, a falta de força motriz interna para o crescimento, a acumulação de riscos financeiros e desafios crescentes em determinadas regiões. Nós vemos estes como dificuldades temporárias que ocorrem no caminho a seguir. E as medidas que tomamos para resolver esses problemas estão produzindo bons resultados. Estamos firmes em nossa determinação em avançar. A China é o maior país em desenvolvimento do mundo, com mais de 1,3 bilhão de pessoas, e seus padrões de vida ainda não são altos. Mas esta realidade também significa que a China tem um enorme potencial e espaço para o desenvolvimento. Orientados pela visão de desenvolvimento inovador, coordenado, verde, aberto e compartilhado, vamos nos adaptar ao novo normal, ficar à frente da curva, e fazer esforços coordenados para manter o crescimento constante, acelerar a reforma, ajustar a estrutura econômica, melhorar o padrão de vida das pessoas E afastar riscos. Com estes esforços, pretendemos atingir uma taxa de crescimento médio-elevado e melhorar a economia para o topo da cadeia de valor.

- A China se esforçará para melhorar o desempenho do crescimento econômico. Vamos prosseguir a oferta do lado da reforma estrutural como o objetivo geral, mudar o modelo de crescimento e atualizar a estrutura econômica. Continuaremos a reduzir o excesso de capacidade, a reduzir o inventário, a desalojar o financiamento, a reduzir os custos e a reforçar os elos fracos. Vamos fomentar novos impulsionadores do crescimento, desenvolver um setor de manufatura avançado e atualizar a economia real. Implementaremos o plano de ação da Internet Plus para aumentar a demanda efetiva e atender melhor às necessidades individualizadas e diversas dos consumidores. E faremos mais para proteger o ecossistema.

- A China vai impulsionar a vitalidade do mercado para dar novo impulso ao crescimento. Intensificaremos os esforços de reforma em áreas prioritárias e os elos-chave e permitiremos que o mercado desempenhe um papel decisivo na alocação de recursos. A inovação continuará a ocupar um lugar proeminente na nossa agenda de crescimento. Na prossecução da estratégia de desenvolvimento orientada para a inovação, reforçaremos as indústrias emergentes estratégicas, aplicaremos novas tecnologias e fomentaremos novos modelos de negócios para melhorar as indústrias tradicionais; E vamos impulsionar novos impulsionadores do crescimento e revitalizar os tradicionais.

- A China promoverá um ambiente propício e ordenado para o investimento. Vamos ampliar o acesso ao mercado para os investidores estrangeiros, construir zonas de livre-comércio piloto de alto padrão, fortalecer a proteção dos direitos de propriedade e nivelar o campo de jogo para tornar o mercado da China mais transparente e melhor regulamentado. Nos próximos cinco anos, a China deverá importar US $ 8 trilhões de bens, atrair US $ 600 bilhões de investimento estrangeiro e fazer US $ 750 bilhões em investimentos de saída. Os turistas chineses farão 700 milhões de visitas ultramarinas. Tudo isso criará um mercado maior, mais capital, mais produtos e mais oportunidades de negócios para outros países. O desenvolvimento da China continuará a oferecer oportunidades para as comunidades empresariais de outros países. A China manterá sua porta aberta e não a fechará. Uma porta aberta permite que ambos os outros países para acessar o mercado chinês e a própria China para se integrar com o mundo. E esperamos que outros países também mantenham sua porta aberta para os investidores chineses e manter o campo de jogo para nós.- A China promoverá vigorosamente um ambiente externo de abertura para o desenvolvimento comum. Promoveremos a construção da Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico e as negociações da Parceria Econômica Global Regional para formar uma rede global de acordos de comércio livre. A China defende a conclusão de acordos de livre comércio regionais abertos, transparentes e vantajosos para todos e se opõe a formar grupos exclusivos que são fragmentados na natureza. A China não tem intenção de aumentar sua competitividade comercial, desvalorizando o RMB (yuan), e ainda menos lançará uma guerra cambial.

]Há mais de três anos, apresentei a iniciativa "Belt and Road". Desde então, mais de 100 países e organizações internacionais deram respostas calorosas e apoio à iniciativa. Mais de 40 países e organizações internacionais assinaram acordos de cooperação com a China, e nosso círculo de amigos ao longo do "Belt and Road" está crescendo. Empresas chinesas fizeram mais de US $ 50 bilhões de investimentos e lançaram uma série de grandes projetos nos países ao longo das rotas, estimulando o desenvolvimento econômico desses países e criando muitos empregos locais. A iniciativa 'Belt and Road' teve origem na China, mas tem trazido benefícios para além das suas fronteiras.

Em maio deste ano, a China vai sediar em Pequim o Belt and Road Forum para a Cooperação Internacional, que tem como objetivo discutir formas de aumentar a cooperação, construir plataformas de cooperação e compartilhar resultados de cooperação. O fórum também irá explorar formas de abordar os problemas enfrentados economia global e regional, criar energia fresca para prosseguir o desenvolvimento inter-conectado e fazer a 'Belt and Road' iniciativa oferecer maiores benefícios para as pessoas dos países envolvidos.

Senhoras e senhores, Queridos amigos,

A história mundial mostra que o caminho da civilização humana nunca foi suave e que a humanidade fez progressos superando as dificuldades. Nenhuma dificuldade, por mais assustadora que seja, impedirá a humanidade de avançar. Quando encontramos dificuldades, não devemos nos queixar de nós mesmos, culpar os outros, perder a confiança ou fugir das responsabilidades. Devemos juntar as mãos e enfrentar o desafio. A história é criada pelos valentes. Vamos aumentar a confiança, agir e marchar de braços dados em direção a um futuro brilhante.

Obrigado."