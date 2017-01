Luiz Antônio Araujo: rumo ao Consenso de Pequim?

Olhar global

Quando o assunto é o relacionamento entre Estados Unidos e América Latina sob a presidência de Donald Trump, a percepção de que nada mudará se tornou lugar comum. Mas não é preciso esperar a posse do homem do topete laranja na presidência americana para perceber o profundo impacto de suas visões abaixo do Rio Grande. Em primeiro lugar, Trump prometeu explicitamente renegociar o Acordo Industrial e Financeiro da América do Norte (Nafta, em inglês), tratado de livre comércio que une EUA, Canadá e México, ou se retirar do acerto. Em segundo, anunciou a saída americana da Parceria Trans-Pacífico – o que significa, na prática, a sentença de morte da iniciativa, ainda em fase de negociação – e o banho frio no reatamento com Cuba. Por último, mas não menos importante, as atitudes de Trump durante a transição de governo e a composição de seu secretariado são coerentes com essas propostas, como mostra a pressão para que conglomerados americanos como GM, Ford e Carrier cancelem projetos de instalar unidades no México.

Pode-se argumentar que essas medidas, ainda que sejam integralmente implementadas, constituirão uma parte ínfima daquilo que Trump deve fazer ao chegar à Casa Branca. Há muito tempo a América Latina deixou de ser relevante para os EUA, potência global empenhada em manter seu papel num mundo cada vez mais multipolar. Da última vez em que os formuladores de políticas americanos preocuparam-se com o que ocorria no subcontinente, o resultado foi um paradigma que passou à história como Consenso de Washington. Esse conjunto de diretrizes de natureza econômica foi formulado em 1989, no início do governo do presidente George H. W. Bush. Eram os anos finais da chamada "década perdida" para a América Latina, marcada pela crise da dívida externa, que levou Peru, Brasil e México à moratória.

Em resposta a esse efeito dominó, o então secretário do Tesouro, Nicholas Brady, formulou um plano de reescalonamento dos débitos que ficou conhecido por seu nome. Diante dos resultados da iniciativa, pífios do ponto de vista econômico e devastadores do ponto de vista político, os tecnocratas de Washington dividiram-se diante do caminho a adotar. Alguns acreditavam que a única opção seria generalizar as soluções adotadas pelos governos americano e britânico sob o presidente Ronald Reagan e a primeira-ministra Margaret Thatcher, que combinavam aperto monetário, incentivo ao consumo e Estado mínimo. Outros acreditavam que esse receituário já tinha esgotado suas possibilidades e que seria preciso buscar abordagens alternativas. A expressão "consenso", utilizada pela primeira vez pelo economista britânico John Williamson, denotava a tentativa de se chegar a um denominador comum sobre o enfoque do problema latino-americano. Desse ponto de vista, tratava-se de um consenso entre credores.

O que ficou conhecido como Consenso de Washington incluía, basicamente, 10 recomendações: disciplina fiscal, controle do gasto público, reforma tributária, liberalização financeira, juros flutuantes, abertura comercial, liberalização de fluxos externos de investimento, privatização, desregulação e estímulo à economia informal. Nem todos esses itens correspondiam ao que havia sido posto em prática por Reagan e Thatcher. O Consenso de Washington não previa, por exemplo, a eliminação quase completa de sistemas públicos de saúde onde existissem, como ocorreu durante o governo Reagan, ou o esmagamento de sindicatos, à semelhança do governo Thatcher. Ainda assim, tornou-se comum identificá-lo, de maneira imprecisa, com as noções de "neoliberalismo" e até mesmo "globalização".

Com essas medidas, o governo americano pretendia patrocinar a ruptura dos países latino-americanos com um padrão de desenvolvimento estabelecido nos anos 1950, que reservava ao Estado o papel de ator decisivo no terreno econômico. Os Estados Unidos não haviam sido espectadores neutros desse processo. No contexto da II Guerra Mundial e, em seguida, da Guerra Fria, sucessivos governos americanos buscaram estimular a industrialização de países como México, Brasil e Argentina como forma de absorver parte da mão de obra oriunda do campo e evitar perturbações revolucionárias como as que varriam Ásia e África. Essa política refletia, em parte, o próprio desenho doméstico do New Deal (Novo Acordo, em inglês), programa econômico de matriz keynesiana com o qual o presidente Franklin D. Roosevelt havia respondido à Grande Depressão.

O Consenso de Washington não resultou em uma nova "década perdida", mas seu balanço foi decepcionante. Embora entre 1989 e 2002 a América Latina tenha deixado para trás o período da hiperinflação e dos grosseiros desequilíbrios fiscais, o crescimento econômico na região foi de débeis 2,4% anuais. No México, país em que suas consequências foram levadas mais longe por meio do Nafta, o receituário não assegurou mais empregos e maiores salários, embora esteja associado a um leve aumento de produtividade. No final da década de 1990 e no início da de 2000, países como México, Brasil e Argentina foram engolfados por crises cambiais severas que puseram fim aos blocos de forças políticas que presidiram a implementação das políticas do Consenso. Depois da crise argentina de 2001-2002, a maioria dos países da região, beneficiada pelo boom das commodities e pelo espetáculo do crescimento chinês, abandonou, na prática, as prescrições do Consenso.

Como esboçada até agora, a política de Trump representa uma pá de cal no programa delineado por Williamson em 1989. Ao se retirar de acordos e negociações de livre comércio, os EUA terão de lidar com a penetração do capital chinês na região. Embora a desaceleração da maior economia asiática, a partir de 2012, tenha desencadeado ondas de choque sobre a América Latina, Pequim continua disposta a injetar capital no continente, especialmente em infraestrutura, no que vem sendo chamado de "diplomacia do yuan". O presidente chinês, Xi Jinping, já disse que seu país continuará comprometido com o livre comércio mesmo diante de um recuo americano. Com isso, a América Latina está em um dos vértices daquilo que o economista americano Kevin Gallagher chama de "Triângulo Chinês" – nos outros dois, estão os EUA e a China. Assistiremos nos próximos anos à emergência de um Consenso de Pequim? Até o momento, as atitudes de Trump tornam essa hipótese, se não mais provável, no mínimo mais sedutora para os estrategistas asiáticos.

