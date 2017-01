O discurso de posse que Trump esboça há 30 anos

Olhar Global

Não faço isso pelo dinheiro. Tenho o suficiente, muito mais do que jamais precisarei. Faço por fazer. Negócios são minha forma de arte. Outras pessoas pintam maravilhosamente em telas ou escrevem bela poesia. Gosto de fazer negócios, preferencialmente grandes negócios. Esse é o meu barato.



Se eu tivesse começado nos negócios pensando que sabia tudo, teria afundado antes de iniciar. Não cometa esse erro. Há muitos aspectos ocultos em cada indústria, e você perceberá o quanto coisas simples podem parecer complexas. Por exemplo, construir um prédio em Nova York requer conhecimentos de zoneamento, empreiteiros, arquitetos, direitos de uso de espaço, legislação tributária, sindicatos e mil outras coisas. Tenho muito a aprender e ninguém mais pode fazê-lo por mim. Mas a cada dia aprendo alguma coisa, coloco-a em prática e faço progressos. Acredite, ser um construtor não é algo que se consiga da noite para o dia.

Quando tive dificuldades financeiras no início dos anos 1990, vi-as mais como uma aberração em relação à norma do que como uma sentença final. Sabia o que era ser íntegro, e tudo que tive de fazer foi retornar àquele lugar. Senti que uma retomada era o que eu esperava de mim mesmo. Tudo que tinha de fazer era dar o próximo passo e agarrar a minha oportunidade outra vez, que foi o que fiz. Não aconteceu da noite para o dia, mas finalmente as coisas começaram a se arranjar.

Winston Churchill era conhecido como um grande orador, e lembro de pensar que ele deveria ter nascido com esse talento até ler sobre ele e descobrir que despendeu muito tempo desenvolvendo essa habilidade. Não era apenas habilidade natural – ele trabalhou naquilo constantemente. Seu talento foi o resultado de trabalho deliberado e focado.

Eu gosto de pensar grande. Sempre gostei. Para mim é muito simples: se você terá de pensar de qualquer forma, deve pensar grande. Muitas pessoas pensam pequeno, porque muitas pessoas têm medo do sucesso, medo de tomar decisões, medo de vencer. E isso dá a pessoas como eu uma grande vantagem.

As pessoas pensam que sou um apostador. Nunca apostei na minha vida. Para mim, o apostador é alguém que joga em máquinas de apostas. Eu prefiro ser dono de máquinas de apostas. É um negócio muito bom ser o patrão.

Coragem significa nunca desistir. É muito mais fácil desistir, e isso é exatamente o que os perdedores fazem. Ser nocauteado é uma coisa – ficar caído é outra. Algumas pessoas bastante comuns realizaram coisas grandiosas por simplesmente serem persistentes e nunca desistirem. Abraham Lincoln é um exemplo – sua coragem tornou-o extraordinário.

Aqueles que assistiram a O Aprendiz notarão que os candidatos que apresentam os fatos com a menor quantidade de floreio verbal levarão vantagem. Ouvir a uma explanação de cinco minutos que pode ser facilmente editada para 30 segundos automaticamente envia um alerta vermelho a mim e a meus auxiliares. Não temos tempo para colegas loquazes, e as intermináveis diatribes a que somos frequentemente submetidos diminuirão enormemente suas chances de vencer.

Pensar custa energia e não ela não deveria ser desperdiçada se concentrando nas coisas erradas. Para cada problema há uma solução, e pessoas capazes procurarão por essa solução. Tenha certeza de que você é uma dessas pessoas capazes.

Também me protejo sendo flexível. Nunca fico muito ligado a um negócio ou uma abordagem. Para iniciantes, mantenho muitas bolas em jogo, porque muitos negócios se frustram, não importa o quão promissores sejam à primeira vista. Por outro lado, uma vez que feche um negócio, sempre tenho pelo menos meia dúzia de ideias para fazê-lo funcionar, porque tudo pode acontecer, até mesmo os planos mais bem concebidos.

Sócrates viveu há muito tempo, mas disse algumas coisas boas. Por exemplo, uma definição de termos poderia ser outra forma de dizer "negociação" ou poderia significar a definição de uma palavra ou simplesmente a sabedoria de ser conciso. Mas assim como negociação requer prática, o mesmo ocorre com oportunidade. Você não faz um grande negócio e depois pensa que todos os negócios que você fará depois serão automaticamente grandes. Você não consegue um grande ritmo uma vez e depois pensa que estará sempre lá. Mesmo os grandes músicos de jazz sabem que há uma "zona" que estão buscando, e tomara que consigam chegar lá. Mas eles não dão isso por garantido. Eles trabalham nisso a cada vez que tocam.

A chave final para a maneira de agir que defendo é bravata. Falo às fantasias das pessoas. As pessoas podem não pensar grande sempre por si mesmas, mas podem ficar muito excitadas pelos que fazem isso. Eis por que uma pequena hipérbole nunca machuca. As pessoas querem acreditar que alguma coisa é a maior e a melhor e a mais espetacular. Chamo isso de hipérbole verossímil. É uma forma inocente de exagero – e uma forma muito efetiva de promoção.

O discurso de posse de Donald Trump é o mais aguardado de um presidente americano em oito anos. Num certo sentido, o que ele tem a dizer já é público. Além de pronunciamentos e entrevistas, o magnata nova-iorquino publicou 15 livros desde 1987. Olhar Global compôs o texto acima com trechos de três obras: A Arte da Negociação (The Art of the Deal), de 1987, Nunca Desista (Never Give Up), de 2008, e Pense como um Campeão (Think Like a Champion), de 2009. Trump é isso aí.