O novo apóstolo da globalização

Olhar Global

No mesmo dia em que o presidente eleito americano, Donald Trump, agradeceu via Twitter às gigantes General Motors e Walmart por "começar a grande volta de empregos aos EUA", a globalização e o livre comércio assistiram à coroação de um novo apóstolo em Davos, Suíça. Na primeira participação de um presidente chinês no megaencontro global dos capitalistas, Xi Jinping rompeu em uma só tacada com os mandamentos de dois Marx: Karl ("Proletários de todos os países, uni-vos") e Groucho ("Eu jamais faria parte de um clube que me aceitasse como sócio"). Suas palavras aqueceram os corações de chefes de governo, ministros, líderes empresariais e jornalistas pela eloquência na defesa de dogmas longamente cultuados no gelado vilarejo alpino, mas também pelo contraponto diante de Trump.



O jornal britânico Financial Times resumiu o espírito de Davos diante do discurso de Xi: "O presidente da China lançou uma robusta defesa da globalização e do livre comércio na terça-feira, traçando uma linha divisória entre si e Donald Trump apenas três dias antes do discurso de posse do presidente eleito em Washington". Definindo o homem de Pequim como "ultranacionalista", o americano The Wall Street Journal foi mais cauteloso: "A aparição do presidente chinês entre as elites globais em Davos este ano parece estranhamente apropriada, dadas as dúvidas que confrontam seu projeto de globalização diante do voto pelo Brexit e da eleição de Donald Trump".

O pronunciamento de Xi foi um arsenal de ironias. Na condição de comandante da segunda maior economia do mundo e do Partido Comunista da China, ele falou em revolução. Não a revolução socialista preconizada no Manifesto Comunista, e sim a Quarta Revolução Industrial que dá título ao livro do mentor do Fórum de Davos, Klaus Schwab.

Vivemos em um "mundo de contradições", disse Xi, num discurso recheado de citações de Dickens, de provérbios chineses e até do bordão liberal "Não existe almoço grátis".

Os problemas globais não podem ser atribuídos à globalização, mas é preciso adaptar-se a esse fenômeno e controlar seu impacto negativo a fim de "proporcionar seus benefícios a todos os países e todas as nações". Antecipando-se aos críticos que poderiam acusá-lo de professar um credo "dirigista" à moda social-democrata europeia dos anos 1970, Xi comparou a economia global a um "grande oceano do qual não se pode escapar". "Qualquer tentativa de deter o fluxo de capital, tecnologias, produtos, indústrias e pessoas entre economias, e canalizar as águas do oceano de volta a lagos e córregos isolados é simplesmente impossível", garantiu. E assegurou: "Ninguém sairá vencedor de uma guerra comercial".

A certa altura, a fala de Xi pareceu ter um alvo preciso, mesmo que o orador se esquivasse de citá-lo: "Devemos aderir ao multilateralismo para garantir a autoridade e a eficácia das instituições multilaterais. Devemos honrar promessas e nos submeter às regras. Não se pode selecionar ou driblar regras de acordo com a própria vontade. O Acordo de Paris (sobre a mudança climática) é uma conquista duramente obtida que está em consonância com a tendência intrínseca do desenvolvimento global. Todos os signatários deveriam se ater ao acordo em vez de se afastar dele em razão de que é uma responsabilidade que devemos assumir com as gerações futuras".

Ninguém em sã consciência leva Xi a sério como multilateralista ou guardião das regras do jogo (qualquer jogo). Mas Davos não é um pensionato de moças, e sim uma ocasião para se tratar agressivamente de negócios, algo que interessa mais aos indecentemente ricos do que boas intenções. Nesse ambiente, o chinês escolheu o repertório adequado. Enquanto isso, o representante de Trump, Anthony Scaramucci, um ridículo gestor de fundos de Nova York, ofereceu uma sessão de degustação de vinhos aos participantes do Fórum e louvou o "estilo refrescante de comunicação" do chefe.