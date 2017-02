Diplomacia no contrapé

Olhar Global

Passados nove meses, as 10 diretrizes apresentadas pelo ex-ministro José Serra ao assumir o Itamaraty, em maio passado, parecem relíquias de tempos remotos. À parte as generalidades (¿refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses de sua economia¿) e os continuísmos (¿desempenhar papel proativo e pioneiro nas negociações sobre mudança do clima e desenvolvimento sustentável¿), o chanceler prometia apostar em negociações bilaterais com Argentina, União Europeia, Estados Unidos e Japão para fazer frente à contração do comércio mundial.

De especial importância para Serra era a possibilidade de um acordo com os EUA para reduzir barreiras não-tarifárias. ¿No mundo de hoje, não se protege do ponto de vista comercial com tarifas. Se protege com barreiras não tarifárias. Quero dizer que o Brasil nesse sentido é o mais aberto do mundo¿, afirmou. Serra ainda citou China, Índia e os Brics como dignos de atenção. Quatro meses depois, esses parceiros foram ignorados pelo presidente Michel Temer ao discursar na abertura da Assembleia-geral da ONU, em setembro. Serra acompanhou-o e teve acesso prévio ao discurso. ¿O silêncio¿, ensinou o maestro Arturo Toscanini à orquestra do Teatro Colón, ¿também é música¿.

Justiça seja feita: Serra não tem culpa pelo Brexit, por Trump e pela maré protecionista. Sua condução do Itamaraty lembrou, porém, a do piloto que não tenta ou não consegue arremeter em meio à tempestade. Sua iniciativa mais ousada – convidar o ultrajado México a uma reunião do Mercosul em março – resulta, ironicamente, de um movimento do governo anterior. É duvidoso que os cotados para o Ministério das Relações Exteriores – o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) e os embaixadores Rubens Barbosa e Sérgio Amaral – possam corrigir o curso no tempo que resta.