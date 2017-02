O correísmo na encruzilhada

Olhar Global

Não era apenas o balanço de 10 anos de correísmo — a corrente política liderada pelo presidente Rafael Correa e representada na atual campanha presidencial pelo ex-vice-presidente Lenín Moreno — que estava em questão no pleito celebrado no domingo, no Equador. No momento em que o reformismo aguado da década passada perde terreno na América do Sul, a possibilidade de que esse pequeno país andino seja uma exceção pode ter implicações muito além de suas fronteiras. Com Correa, que chegou ao poder em 2007, o Equador tornou-se peça fundamental do arco bolivariano, com Venezuela e Bolívia. Em comum, uma política social ofensiva (a pobreza historicamente elevada no país caiu de 36,7%, em 2007, para 22,9% em 2015) turbinada pelo boom das commodities, especialmente petróleo, bananas e camarão. O fim do boom e a exaustão do bolivarianismo esvaziaram a "Revolução Cidadã" de Correa, mas ainda assim ele chega ao final do mandato com 42% de aprovação.



Nada disso deve ser suficiente para garantir a continuidade de seu projeto. O governista Moreno deve ser o vencedor do primeiro turno celebrado ontem, mas dificilmente terá os 50% de votos ou 40% com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado constitucionalmente exigidos para evitar um segundo turno. Num novo confronto, será mais difícil enfrentar a união dos dois principais candidatos de oposição, os liberais Guillermo Lasso e Cynthia Viteri.

Apesar das tensões ocorridas sob os governos de Correa — que incluem o asilo ao fundador do WikiLeaks Julian Assange na embaixada em Londres —, os Estados Unidos continuam tendo um parceiro fundamental no pequeno país. O Equador é o 11º fornecedor de petróleo aos EUA, e um dos principais aos Estados da Costa Oeste.