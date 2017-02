Olhar Global

O discurso que o presidente Donald Trump proferirá amanhã numa sessão conjunta do Congresso, o primeiro desde que chegou à Casa Branca, é o mais importante desde a posse. Esse tipo de pronunciamento é chamado de Discurso sobre o Estado da União, no qual os presidentes prestam contas do que foi feito por suas administrações e propõem uma agenda ao poder legislativo. No caso de presidentes em início de mandato, o gesto é, em grande medida, protocolar. Em meio ao clima de trégua que costuma marcar os primeiros cem dias no cargo, governantes recém eleitos costumam utilizar a ocasião para detalhar suas propostas de trabalho.

Mas Trump não é um presidente convencional. Seu primeiro mês em Washington foi marcado por embates, escândalos e crises praticamente diárias, num cenário de ¿desordem¿ (segundo o general Raymond Thomas, comandante de Operações Especiais) e ¿caos¿ (conforme o jornal The New York Times). Do ponto de vista da economia, porém, Trump tem sido sinônimo de otimismo desde a eleição de 8 de novembro. Wall Street registra volumes recordes de valores negociados, índices como Dow Jones e S&P500 batem marcas históricas e grandes empresas cancelam planos de expansão no exterior em consonância com apelos do presidente. Tudo isso está baseado numa aposta: a de que Trump cumprirá sua promessa de campanha de realizar um corte gigantesco de impostos, especialmente para as grandes corporações e os mais ricos.

A Secretaria do Tesouro tem menos de dois meses para detalhar sua proposta de orçamento para o ano fiscal de 2018, a ser enviada ao Congresso em abril. A expectativa é de que Trump revele no discurso de amanhã pelo menos os aspectos mais importantes de seu plano. O secretário Steve Mnuchin já adiantou que não haverá cortes em programas sociais. Se o presidente não for claro em relação à política fiscal, o sonho do mercado pode acabar.