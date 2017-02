O que a morte do inspirador do 11 de Setembro pode ensinar a Trump

Olhar Global

O Xeque Cego, apontado como mentor do primeiro atentado ao World Trade Center, em 1993, morreu de causas naturais Foto: HAI DO / AFP

(Aviso: parte das informações contidas neste texto estão detalhadas no capítulo 7 de meu livro Binladenistão – Um Repórter Brasileiro na Região mais Perigosa do Mundo)

No momento em que o presidente Donald Trump e seus auxiliares inventam ameaças criminosas e terroristas por todos os lados, da Geórgia à Suécia, vale a pena prestar atenção na trajetória de um egípcio de 78 anos sepultado nesta quarta-feira no povoado de Al Gamaleya, ao norte do Cairo.

Durante 20 anos, ele amargou pena de prisão perpétua num hospital-presídio da Carolina do Norte por tramar a explosão daquele que se tornaria o alvo do mais mortal atentado terrorista da história: o World Trade Center, em Nova York.

Quando chegou aos Estados Unidos, em julho de 1990, Omar Abdel Rahman era um veterano da pregação e da atividade terrorista em dois países que eram havia muito destinatários de generosa ajuda militar americana: Egito e Paquistão. Cego desde a infância em razão de diabetes, havia memorizado o Alcorão numa edição em Braille ainda criança e seguido estudos religiosos até se formar em interpretação do livro sagrado pela prestigiosa Universidade Al-Azhar, no Cairo.

Ainda nos tempos de estudante, Rahman ligou-se à Irmandade Muçulmana, na época o principal grupo de oposição ao ditador Gamal Abdel Nasser. Para o jovem pregador, o regime egípcio de Nasser e de seu sucessor, Anwar al-Sadat, merecia ser desmantelado não por ser autoritário ou panarabista, e sim por contrariar os preceitos do Islã.

Não demorou para que a própria Irmandade lhe parecesse moderada demais, por se recusar a pregar a derrubada do governo pela força. Rahman ligou-se a duas organizações que adotavam o programa da jihad (guerra inspirada pela religião), o Grupo Islâmico e a Jihad Islâmica. Em 1981, um comando da Jihad Islâmica comandado pelo tenente Khalid Islambouli metralharia Sadat durante uma parada militar comemorativa da Guerra do Yom Kippur, no Cairo. Acusado de emitir uma fatwa (decreto religioso) em favor do atentado, Rahman respondeu a três processos por conspiração pelo assassinato do presidente e incitação à violência. Na primeira vez, ficou seis meses atrás das grades. Foi libertado depois que seus advogados convenceram a corte de que ele não citara Sadat nominalmente.

Ao deixar a prisão, o xeque transferiu-se para o Paquistão, aonde muçulmanos radicalizados do mundo inteiro acudiam em resposta ao chamado da jihad contra a União Soviética, que invadira o vizinho Afeganistão. Um de seus companheiros de jornada era um pediatra egípcio chamado Ayman al-Zawahiri, que viria a ser o cofundador da rede Al-Qaeda, ao lado de Osama bin Laden, em 1988.

Como soldado, Rahman era incapaz. Como pregador, porém, sua figura de olhos nublados e retórica incendiária era imponente. Com o fim da invasão soviética, ele se dirigiu aos Estados Unidos. Escolheu como local de residência o Brooklyn, maior e mais populoso distrito de Nova York e habitado por uma crescente comunidade islâmica. A mensagem que Rahman trazia era delirante. Os fiéis, afirmava, deveriam promover a jihad contra "os inimigos de Deus". Num sermão gravado que seria usado pelos promotores em seu julgamento, vituperou:

– Assassinato para fazer o Islã triunfante é legítimo.

Por inimigos, Rahman entendia todos os "descendentes de macacos e porcos alimentados nas mesas do sionismo, do comunismo e do imperialismo". Seu público cresceu, e ele, já conhecido como Xeque Cego, se habituou a fazer giros pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Entre os seguidores, estava um iraquiano chamado Abdul Basit Mahmoud Abdul Karim, ou simplesmente Ramzi Yousef. Filho de família palestina e paquistanesa, ele crescera na Cidade do Kuweit e estudara engenharia elétrica no País de Gales. Para Rahman, porém, o pedigree de Yousef passava pelo Paquistão. Dois de seus tios haviam tido papel importante na jihad afegã, e um deles, Khaled Sheikh Mohammed, seria o "cérebro" do 11 de Setembro. As queimaduras que exibia no rosto e nas mãos haviam sido adquiridas durante treinamento com explosivos no Afeganistão.

Ainda durante a guerra afegã, Youssef se tornara obcecado pela ideia de um grande atentado em solo americano. Nos cinco meses passados nos EUA, Yousef usou um apartamento em Jersey City, vizinha de Nova York, para montar aquela que o FBI (polícia federal americana) definiria como maior bomba artesanal fabricada no país. Usou pólvora, nitrato de amônia, azido de sódio e hidrogênio. O artefato explodiu 18 minutos depois do meio-dia de 26 de fevereiro de 1993, no nível B-2 do estacionamento do subsolo do World Trade Center, em Manhattan.

A ideia de Yousef era mandar o prédio pelos ares. Esse desígnio assassino não se cumpriu. A bomba instalada numa van Ford Ecoline e acionada pelo próprio Yousef abriu uma cratera sete andares acima, deixando seis mortos e 1.042 feridos.

Anos depois, preso no Paquistão e removido para os EUA para julgamento (um luxo que os governos americanos não considerariam essencial depois do 11 de Setembro), o terrorista seria conduzido de helicóptero pela mesma Nova York. Recortado sobre o céu noturno, luzia o World Trade Center. Um policial apontou o edifício e comentou:

– Veja. Ainda está lá.

Yousef não perdeu a deixa:

– Não estaria se tivéssemos tido sucesso.

Depois de meses de investigação, em 24 de junho de 1993 o FBI prendeu Rahman e nove seguidores. Sua primeira sentença, por conclamação a ataque contra base militar americana e outros crimes, foi proferida em 1º de outubro de 1995. No ano seguinte, foi condenado à prisão perpétua. Durante as investigações do atentado, veio à tona pela primeira vez o nome de Osama bin Laden, então no Sudão, em meio a uma centena de outros suspeitos de terrorismo.

O Xeque Cego morreu no sábado, de causas naturais. Sua partida foi lamentada pela Irmandade Muçulmana, pela Al-Qaeda na Península Arábica e pela Al-Qaeda no Magreb Islâmico. O corpo foi trasladado ao Egito para sepultamento.

Nenhum dos países nos quais se radicalizou ou recebeu treinamento terrorista foi alvo do recente decreto antimigração do governo americano, invalidado pela Justiça.