Carvão reabilitado

Olhar Global

Depois de fracassar vergonhosamente em aprovar o fim do Obamacare numa Câmara de Representantes com maioria de seu próprio partido, o presidente americano, Donald Trump, voltou a mirar o legado do antecessor com sua arma favorita: a caneta. Cercado por mineiros no Salão Oval, Trump assinou um decreto que elimina regulamentações do governo anterior para restringir emissão de gases pela indústria do carvão.

Nesse terreno o presidente pode pisar com mais firmeza: Estados governados por republicanos já questionam na Justiça a legislação de Obama, conhecida como Plano de Energia Limpa, de outubro de 2015. Durante a campanha, Trump não fez segredo de seu ceticismo em relação às causas do aquecimento global. Seu indicado para a Agência de Proteção Ambiental, Scott Pruitt, é um notório negacionista da mudança climática.

Cercado por trabalhadores da indústria do carvão, Trump assina decreto que desregulamenta atividade responsável por emissão de gases do efeito estufa Foto: JIM WATSON / AFP

Leia todas as colunas de Luiz Antônio Araujo

Como já ocorreu antes no decreto sobre migração, a chave do futuro das disposições de Trump está nos tribunais. Além de contrariar o que já é praticamente consensual na comunidade científica, a política do presidente vai de encontro ao Acordo de Paris, pelo qual os Estados Unidos se comprometem até 2025 a limitar a emissão de gases do efeito estufa a níveis de 2005. O governo já falou em denunciar o acordo, e, embora não se tenha falado disso ontem, a nova decisão torna muito mais difícil o cumprimento da meta assumida internacionalmente.