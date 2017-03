Olhar Global

Dezessete dias depois de dispensar o assessor de segurança Michael Flynn por omitir contatos com o embaixador russo em Washington, Sergey Kislyak, depois da eleição presidencial, o presidente Donald Trump sofreu ontem um golpe ainda mais violento. O jornal The Washington Post revelou na quarta-feira que o secretário de Justiça, Jeff Sessions, encontrou-se duas vezes com o diplomata, em julho e setembro do ano passado. A segunda reunião ocorreu no próprio gabinete de Sessions no Capitólio, onde exercia mandato de senador pelo Alabama e tinha sido o primeiro da bancada a apoiar Trump. O petardo atingiu a Casa Branca horas depois do primeiro discurso do presidente diante de uma sessão conjunta do Congresso, numa sôfrega tentativa de recomeço.

Se o caso Flynn foi embaraçoso, as revelações sobre Sessions constituem um verdadeiro escândalo. Ele foi o primeiro integrante do primeiro escalão anunciado por Trump, numa retribuição pelo endosso eleitoral. Associado ao racismo sulista (seus dois prenomes, Jefferson e Beauregard, homenageiam próceres do Sul escravista), ele enfrentou uma sabatina difícil no Senado, durante a qual a senadora democrata Elizabeth Warren foi impedida de ler uma carta da filha de Martin Luther King contra sua indicação. É partidário da política migratória de Trump, um dos aspectos mais impopulares de seu programa. Finalmente, na como titular da Justiça (cargo cumulativo com o de procurador-geral da República), é difícil explicar por que teria escondido os encontros com Kislyak depois da crise com Flynn.

Até o momento, o secretário se recusa a renunciar e conta com a solidariedade da bancada republicana no Senado. Com o passar do tempo, ele será visto como responsável por reintroduzir no noticiário a explosiva questão russa. A contagem regressiva para sua demissão já começou.