Dissecando o voto holandês

Olhar Global

A imprensa mundial foi unânime em noticiar o alívio de governantes da Europa diante dos resultados eleitorais na Holanda, que teriam configurado uma ¿derrota da extrema-direita¿. (O termo ¿extrema-direita¿, que designa movimentos com agenda radicalmente racista, antimigratória e autoritária, só causa estranheza em determinados círculos no Brasil, os mesmos que classificam Hitler como esquerdista.) Tamanha angústia em torno de um pleito ordinário num país de 17 milhões de habitantes merece explicação. O peso populacional e econômico da Holanda e o prestígio de sua extrema-direita não são expressivos. Por que, então, o coração dos poderosos da Europa disparou?

A razão mais importante é que o PVV prega a saída holandesa da União Europeia. No Reino Unido, uma sólida performance pró-europeia de governo, oposição e nacionalistas escoceses, com Obama e Angela Merkel nos backing vocals, não conseguiu impedir a vitória do Brexit há nove meses. Se os eurocéticos chegassem em primeiro lugar na Holanda, uma segunda baixa em menos de um ano seria difícil de evitar. A UE já respira por aparelhos desde a crise da zona do euro, em 2009. Não há garantias de que sobreviveria a mais uma ruptura. Foi por isso que os mercados europeus saudaram nesta quinta-feira com altas expressivas o resultado eleitoral holandês.

Seria um equívoco, porém, classificar o fracasso do PVV como uma vitória pura e simples da UE. Em primeiro lugar, o partido vinha perdendo fôlego nas pesquisas havia alguns meses. Os principais partidos negaram-lhe apoio na formação de um eventual governo. Em segundo, o político governista mais identificado com a UE é Jeroen Dijsselbloem, ministro das Finanças e na presidência rotativa do Eurogrupo. Seu partido, o Trabalhista (PvdA), parceiro minoritário na coalizão do premier Mark Rutte, despencou de 38 cadeiras em 2012 para nove (veja quadro). Em terceiro, o próprio Partido Liberal (VVD), de Rutte, perdeu oito assentos em relação a 2012.

A implosão do PvdA, um dos mais tradicionais partidos socialdemocratas do mundo, é provavelmente o fato mais relevante da eleição. O fato de ter sido, nos últimos cinco anos, um dos mais ferozes defensores das políticas de austeridade da UE (Dijsselbloem foi incansável na submissão da Grécia às diretrizes de Berlim e Bruxelas nas crises da dívida em 2009, 2012 e 2015) contém uma lição amarga que o Partido Socialista francês, de François Hollande, receberá de forma ainda mais dolorosa.

O recuo do VVD de Rutte beneficiou os democratas cristãos (CDA) – sete novas cadeiras – e os liberais progressistas do D66 – mais oito. À esquerda, os caudatários do voto migrante do PvdA foram os verdes (Groenlinks), que saltaram de quatro para 14 cadeiras, o maior avanço entre os partidos menores.