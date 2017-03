Espiões e charutos

Olhar Global

O espião, profissional tão abstruso como o acendedor de lampiões, está de volta. Foi revivido por uma combinação de tropeços da recente globalização e dos avanços da revolução tecno-informacional. Nunca foi tão fácil espionar países, blocos transnacionais e vizinhos. Assim como médicos diante de pacientes (nem sempre bem) informados pelo ¿doutor Google¿ e jornalistas às voltas com tsunamis de relatos e imagens sem verificação, os agentes de inteligência também estão diante de um levante dos amadores.

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, asilado desde 2012 na embaixada do Equador, em Londres, a fim de se evadir de ordem de prisão num processo por suposto estupro na Suécia Foto: CARL COURT / AFP

Antes do 11 de Setembro, a CIA havia terceirizado a inteligência no Oriente Médio aos aliados dos Estados Unidos na região – era difícil encontrar um oficial capaz de ler uma página em árabe ou urdu. Poucos dias depois da terça-feira dramática de 2011, o presidente George W. Bush recebeu um agente da CIA e pediu-lhe que trouxesse ¿a cabeça de Bin Laden¿ numa caixa. O pedido tinha a forma de missão, mas era também uma admoestação. Os EUA levariam 10 anos para localizar e matar o artífice do maior ataque a solo americano desde Pearl Harbor.

Será impossível para o WikiLeaks evitar a impressão de que o vazamento dos documentos da CIA não é uma retaliação pela versão de que a espionagem russa agiu durante cinco anos para favorecer Donald Trump na eleição presidencial do ano passado. A maior evidência em favor dessa hipótese, até o momento, é um dossiê de 35 páginas preparado por um ex-agente britânico e integralmente baseado em informações de segunda mão. Como a memória recente sobre esse tipo de jogo de versões é a da Guerra Fria, na qual todos viviam assombrados pelo ¿botão vermelho¿, a impressão reinante é de que o mundo está à beira da guerra. Mas a era de ouro da espionagem, a Belle Époque do final do século 19 e início do 20, foi também uma das mais pacíficas da história contemporânea. Às vezes, como diria Sigmund Freud, emblema daqueles tempos, um charuto é apenas um charuto.