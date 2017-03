Luiz Antônio Araujo: o protagonista da Revolução Russa de quem você nunca ouviu falar 

História

Gigantesta manifestação de mulheres russas contra a guerra, a fome, a escassez de alimentos no dia 23 de fevereiro (que corresponde ao dia 8 de março no antigo calendário ortodoxo) foram estopim da revolução Foto: Domínio Público / Reprodução

Sem ele, a ideia de que a revolução socialista mundial preconizada por Marx poderia se iniciar não em potências industrializadas como Grã-Bretanha ou Alemanha, e sim no mais agrário dos grandes Estados europeus, a Rússia czarista, não teria sido cogitada antes de 1905. Sem ele, a derrota das forças russas na Guerra Russo-japonesa (1904 – 1905) poderia passar por imprevista. Sem ele, a cúpula do Partido Bolchevique não teria sido capaz de chegar a Petrogrado em meados de 1917 a fim de comandar a sublevação contra o governo provisório pós-monárquico. Por todas essas razões, ele é o mais importante personagem da Revolução Russa de quem você nunca ouviu falar.

Israel (Alexander) Lazarevich Helphand nasceu em Berezino, na então Rússia Branca, hoje Belarus. Ele próprio atestava sua data de nascimento como 27 de agosto de 1867 – para seus biógrafos, uma "aproximação". Após cursar o ginásio em Odessa, partiu para a Suíça, travando contato com exilados russos em Zurique, especialmente com o círculo do marxista Georgy Plekhanov. Graduado em filosofia em Basileia, transferiu-se para Berlim, onde não demorou a adquirir reputação como escritor e agitador na imprensa do Partido Social-democrata, a maior agremiação socialista da época. Assinava como Molotov, Moskovich e, finalmente, Parvus (em latim, "pequeno, insignificante", uma ironia com seu físico avantajado). Apesar da fama, era um estranho no ninho social-democrata germânico. Na virada do século, sua popularidade era muito maior entre os russos. Um de seus preferidos era Lênin, quatro anos mais moço. A futura divisão do núcleo entre partidários de Lênin (bolcheviques) e Plekhanov (mencheviques) não abalou esses laços.

A erupção da guerra entre Rússia e Japão, em 1904, capturou a atenção de Parvus. Ele percebeu que o episódio punha fim à calmaria europeia iniciada após a Guerra Franco-prussiana, mais de 30 anos antes. Sustentou que a Rússia dos czares, onde o capitalismo mal fincara raízes, não tinha condições de vencer um conflito por territórios e mercados. A guerra, previu, minaria a monarquia e abriria as portas à revolução. "A Revolução Russa sacudirá as fundações políticas do mundo capitalista, e o proletariado russo assumirá o papel de avant-garde da revolução social", escreveu. Essas ideias causaram profunda impressão no jovem exilado russo Lev Bronstein, por alcunha Trotsky, recém abrigado por Parvus em Munique. Os dois teriam participação central na revolução que eclodiria em janeiro de 1905 em São Petersburgo e que, derrotada, renderia a ambos prisão e banimento.

Após escapar da cadeia, Parvus retornou à Alemanha, onde seus laços com os russos se deterioraram. Os bolcheviques acusaram-no de malversação de fundos. Em 1910, fixou-se em Constantinopla, capital do Império Otomano, onde cultivou o gosto pelo luxo e pelos investimentos arriscados. Tornara-se um tipo raro: marxista rico, revolucionário momesco, judeu para quem a condição judaica importava tão pouco como a nacionalidade russa, com múltiplas identidades e passado obscuro. Trotsky chamou-lhe "Falstaff" e "politicamente defunto", sem renegar a antiga parceria. A I Guerra Mundial provaria que a irrelevância não combinava com Parvus.

Para o velho socialista, o conflito iniciado em 1914 opunha o progresso (representado sobretudo pela Alemanha) ao atraso e ao obscurantismo (encarnados pela Rússia e seus aliados). Não estava sozinho: boa parte dos socialistas da Europa Central e Oriental pensava da mesma forma. Poucos chegaram, porém, a tirar desse juízo as mesmas conclusões práticas. Em 1915, às vésperas de completar 48 anos, o veterano agitador solicitou uma reunião com o embaixador alemão em Constantinopla. Tinha em mente uma operação para dividir a Rússia por meio de sedição e propaganda, provocando uma reedição de 1905, desta vez vitoriosa. Berlim topou. Até o final da guerra, Parvus atuaria como espião do kaiser Guilherme II.

Suas primeiras iniciativas, já como cidadão alemão, não tiveram sucesso. Em março (fevereiro pelo calendário em vigor na Rússia) de 1917, a eclosão de uma nova revolução e a abdicação do czar deram-lhe fôlego. O governo revolucionário mantivera, no entanto, o país na guerra. No exílio suíço, Lênin, principal socialista contrário ao conflito, tentava sem sucesso obter permissão dos beligerantes para voltar à Rússia. Uma primeira abordagem de Parvus, por intermédio de um emissário, foi rechaçada. Depois de lenta negociação, foi definido que Lênin viajaria num "trem lacrado" através de território controlado pelos alemães de Zurique para Estocolmo, na Suécia, e de lá para Petrogrado.

Nos meses seguintes, Parvus manteria contato com um escritório comercial comandado por bolcheviques em Estocolmo. Rumores sobre "dinheiro alemão" renderam em julho uma condenação por traição a Lênin e seus colaboradores. Passados cem anos, governos e historiadores não encontraram provas de financiamento de Berlim aos bolcheviques. Parvus respondeu num panfleto em agosto: "Lênin e outros (...) nunca pediram ou receberam nenhum dinheiro de mim como empréstimo ou presente. Mas eu dei a eles, e a muitos outros, algo muito mais efetivo do que dinheiro ou dinamite. Eu sou um daqueles que deram alimento espiritual à determinação revolucionária do proletariado russo, que vocês estão agora tentando, em vão, destruir". A agência oficial alemã distribuiu o texto.

Em novembro, com a chegada dos bolcheviques ao poder, a sorte de Parvus começou a definhar.

O novo governo não aceitou de imediato a cessação das hostilidades, diferentemente do que ele havia previsto, e sua proposta de um armistício negociado por socialistas dos dois lados foi rechaçada. Desesperado, Parvus pediu permissão para voltar à Rússia. A resposta de Lênin foi brutal: "A causa da revolução não deve ser tocada por mãos sujas" – um repúdio sob medida para o Falstaff russo. Terminaria seus dias no gozo da fortuna, como conselheiro informal do Partido Social-democrata alemão. Seu coração deixou de bater na propriedade que comprara numa ilha do Lago Wannsee, em Berlim. Era 12 de dezembro de 1924, menos de 11 meses depois da morte de Lênin.