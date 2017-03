Por que Le Pen venceu o primeiro debate

Olhar Global

O debate entre cinco dos 11 candidatos à presidência da França, transmitido ao vivo na noite de segunda-feira pelo canal TF1, ofereceu uma síntese admirável da pauta da campanha eleitoral. A eleição deste ano é, antes de tudo, sobre direitos. Pode parecer estranho que, 228 anos depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, esse tema ainda mobilize corações e mentes na França. A realidade é que, enquanto 1789 foi marcado pela emergência de um movimento por direitos políticos e sociais que se chocavam frontalmente contra o Estado absolutista, em 2017 são o enfraquecimento do Estado nacional e a disfuncionalidade da república os detonadores do debate sobre quais direitos devem ser assegurados ou preservados.

François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen e Benoît Hamon (da esquerda para a direita) foram os cinco candidatos a participar do debate presidencial de segunda-feira pela TF1 Foto: Patrick KOVARIK / AFP

Ninguém tem mais clareza da natureza desse debate do que Marine Le Pen. É por isso que a candidata da Frente Nacional (FN) foi a vencedora do confronto de segunda-feira. Ela sabe que a França atual sofre sob o peso do baixo crescimento, da perda de soberania econômica e política em nome do "comunitarismo" da União Europeia e das pressões identitárias e culturais de uma robusta comunidade migrante. A resposta de Le Pen a esse impasse é simples: "dar liberdade à França e palavra ao povo". Isso significa, segundo ela própria, romper com a UE e o euro, restaurar a soberania francesa em matéria comercial e financeira, proteger o Estado de bem-estar e reafirmar o caráter "nacional" da vida comum. Esse programa, cuja face mais visível é o ataque aos migrantes, tem a vantagem de fazer tábua rasa das diferenças entre seus adversários. Pela ótica de Le Pen, todos os candidatos, do socialdemocrata Benoît Hamon ao conservador François Fillon, passando pelo liberal Emmanuel Macron, representam o "comunitarismo" e, portanto, conspiram contra o povo francês.

A partir dessa pedra fundamental, Le Pen se dedicará a executar variações: adversários serão acusados de defesa de "interesses privados" (Fillon, Macron), de multiculturalismo, de falta de firmeza diante do radicalismo islâmico e assim por diante. Com esse perfil, a líder da FN se credenciará ao papel de ¿candidata antissistema¿. Isso a tornará favorita nos dois turnos. Barrar seu caminho só será possível se algum dos candidatos tiver a coragem de oferecer uma alternativa à UE e à extrema-direita. Por isso, é decisivo que os próximos debates tenham participação de todos os 11 candidatos à presidência.