Por que Trump tenta destruir o Obamacare

A votação do Trumpcare, projeto de lei do Executivo que consiste na anulação da regulamentação contida na Lei de Assistência Acessível, mais conhecida como Obamacare, é o principal teste legislativo do presidente Donald Trump desde a posse. Embora o Partido Republicano, ao qual Trump formalmente pertence, controle a Câmara de Representantes (equivalente à nossa Câmara dos Deputados), o desafio de aprovar o novo texto não é pequeno. O Obamacare foi a mais importante realização do ex-presidente Barack Obama em matéria social durante oito anos de mandato. Aprovada em 2010, a lei garantiu no ano passado assistência médica gratuita a cerca de 24 milhões de americanos das camadas mais pobres e desprotegidas.

Manifestante ergue cartaz contra Trump durante reunião sobre mudança na lei de saúde no Capitólio, em Washington Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

O Obamacare está longe de constituir reforma em grande escala. Não existe assistência médica universal garantida pelo Estado nos Estados Unidos, e a imensa maioria dos americanos utiliza planos privados, assegurados pelas empresas. A lei de Obama dizia que todos os americanos deveriam ter acesso a um plano de saúde e listava 10 benefícios que deviam ser oferecidos pelas seguradoras, incluindo vacinação e exames. Com isso, o Obamacare permitiu que americanos nas faixas mais baixas de renda obtivessem acesso a serviços que seriam, de outra forma, proibitivos.

Desde o início, porém, a legislação em vigor enfrentou forte oposição, especialmente dos republicanos. Entre outros argumentos, seus críticos dizem que, ao tornar a oferta de seguro de saúde obrigatória para empresas com mais de 50 funcionários, o Obamacare estimulou alta nos valores cobrados pelas seguradoras, redução de jornada e queda do poder de compra (nos EUA, as relações trabalhistas são flexibilizadas, e fatores como carga horária e regime de trabalho dependem de negociação direta entre patrões e empregados). O grande alvo dos republicanos, porém, é o modelo de financiamento do sistema, por meio de repasses de recursos públicos federais às seguradoras. Conforme o texto de Obama, esse subsídio é custeado por meio de tributação sobre os mais ricos.

É por isso que a anulação do Obamacare é tão vital para Trump: além de repelir o modesto legado social do antecessor, o Trumpcare permite-lhe avançar na tão prometida redução de impostos. O difícil, agora, é reunir votos, mesmo entre a bancada trumpiana.