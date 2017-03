Queixa ao bispo

Olhar Global

Se os 57 dias transcorridos entre a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e o primeiro telefonema ao presidente Michel Temer, no sábado, forem tomados como parâmetro, um encontro entre os dois dificilmente ocorrerá antes de janeiro de 2019, prazo fixado pelo calendário eleitoral para que o segundo desocupe o Palácio do Planalto. Não se trata necessariamente de uma má notícia para Temer. Com as exceções de praxe, a América Latina continuará sendo para os EUA durante o governo Trump o que foi nas gestões George W. Bush e Barack Obama: uma ausência que preenche uma lacuna.



A dúvida é se, aos olhos do homem do topete laranja, o resto do mundo não constituirá, afinal, uma grande América Latina. Até o momento, a política externa é o aspecto mais pálido de seu modo de governar. A retórica agressiva dos primeiros dias no cargo contra a China, o Irã e o Estado Islâmico (EI) deu lugar ao silêncio. Em março de 2009, com tempo equivalente ao de Trump na presidência, Obama já havia viajado ao Canadá e agendado uma visita ao Reino Unido, e Bush tinha voado até o México. Para se encontrar uma performance comparável à de Trump, sem nenhum voo internacional nos primeiros 60 dias de mandato, é preciso recuar até Bill Clinton, que só subiu a bordo do Air Force One com destino ao estrangeiro em 3 de abril de 1993.

No telefonema de sábado, Trump teria pedido a Temer que assumisse a mediação da crise política na Venezuela. É difícil imaginar papel menos adequado ao presidente brasileiro. O grande capital político de seus antecessores Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff ao lidar com Hugo Chávez e Nicolás Maduro era a afinidade. Temer não apenas está a anos-luz de distância de Maduro como seu chanceler, Aloysio Nunes, esteve entre os "oito de Caracas", grupo de senadores brasileiros que foi à capital venezuelana em 2015 para supostamente defender as liberdades democráticas e só conseguiu protagonizar uma sequência de trapalhadas. Se quiser tratar da Venezuela, Trump faria melhor em se queixar ao bispo — o de Roma.

