Socorro turco para Wilders

Olhar Global

Com seus 16,9 milhões de habitantes, a Holanda é apenas o oitavo país da União Europeia em população e está entre os que melhor se reergueram da crise de 2008. É também uma das mais antigas e estáveis monarquias parlamentares da Europa, tornando-se no pós-guerra um exemplo de liberdade e tolerância em quesitos como migração, direitos civis e costumes. Quem acompanha o desenrolar da campanha eleitoral com vistas à escolha do novo parlamento, depois de amanhã, é levado a imaginar que os bárbaros estão diante dos portões. A evidente impopularidade do governo de coalizão liberal-trabalhista encabeçado pelo premier Mark Rutte e a histeria europeia em torno da questão migratória elevaram temas como choque de civilizações, liberdade religiosa, islamofobia e política para estrangeiros ao centro do debate.

Manifestantes retiram bandeira holandesa de consulado em Istambul e colocam bandeira turca em seu lugar no domingo Foto: YASIN AKGUL / AFP

O beneficiário dessa agenda foi, em primeiro lugar, o ultradireitista Partido da Liberdade (PVV), de Geert Wilders, que prega, entre outras medidas, identificação de todos os holandeses por etnia, restrições à prática do islamismo, reconhecimento do caráter ¿judaico-cristão¿ do país no texto constitucional e saída da União Europeia e da zona do euro. Uma vez que mais de 40% dos holandeses não professam nenhuma religião e que muçulmanos somam cerca de 6%, um governo do PVV implicaria a instalação de um Estado de semiapartheid (por sinal, o partido também prega a promoção da cultura afrikaner, com base no caráter holandês de parte dos antigos colonos da África do Sul). Depois de liderar as pesquisas durante boa parte da campanha, o PVV estabilizou-se em segundo lugar, com 15% das intenções de voto, atrás do VVD de Rutte. A maioria dos grandes partidos, incluindo o do premier, já anunciou que não fará coalizão com o PVV.

No sábado, porém, os governos holandês e turco agiram de maneira a fornecer à ultradireita uma ajuda inesperada. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlüt Çavusoglu, teve negada permissão para aterrissar em Roterdam, onde participaria de um comício de cidadãos de nacionalidade turco-holandesa com vistas a um plebiscito marcado para abril na Turquia. Desafiando o governo holandês, a ministra turca da Família, Fatma Kaya, viajou de carro a Roterdam, mas foi detida às portas do consulado turco e expulsa do país pela fronteira com a Alemanha. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que pensava ¿que o nazismo estivesse morto, mas estava errado¿. Protestos de cidadãos de origem turca tomaram as ruas.

Não é a primeira vez que Erdogan cria artificialmente uma atmosfera de tensão com governos europeus a fim de fortalecer seu pleito por mais poderes no plebiscito turco. Houve problemas similares com Alemanha e Dinamarca. Na Holanda, porém, a crise tem potencial para afetar também a eleição de quarta-feira.