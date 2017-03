Trocando em miúdos

União Europeia

Em contraste com a discreta cerimônia de assinatura do Tratado de Roma, em 25 de março de 1957, considerado o marco fundacional da União Europeia (UE), a comemoração dos 60 anos do acordo, no sábado, atraiu atenção mundial. Marchas multitudinárias a favor e contra a UE partiram de pontos diferentes da capital italiana rumo ao Coliseu, acompanhadas de perto por 5 mil policiais e agentes de segurança. No Capitólio romano, emoldurados por afrescos do século 16 na mesma sala da assinatura do tratado de 1957, 27 líderes europeus assinaram uma declaração conjunta na qual se destaca a consigna ¿A Europa é nosso futuro comum¿.

Há seis décadas, a promessa contida no documento de sábado pareceria, mais do que fantasiosa, fora de propósito. A Europa sempre estivera dividida por sistemas de alianças rivais, e, naquele momento, separada pelo confronto entre os blocos ocidental e soviético. Embora temessem acima de tudo a ameaça oriental representada por Moscou, Alemanha Ocidental, França, Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, signatários do Tratado de Roma, não tinham esquecido suas diferenças. Tanto que sequer assinaram um texto, e sim um calhamaço de folhas em branco: a negociação dos termos do tratado tinha sido tão árida que os diplomatas não haviam tido tempo de finalizar sua redação.

No sábado, espaços em branco voltaram a figurar no Capitólio. O maior deles é o deixado pelo Reino Unido, cuja primeira-ministra, Theresa May, deve anunciar depois de amanhã a decisão do país de abandonar o bloco. Segundo o presidente francês, François Hollande, ¿ela (May) escolheu não estar aqui¿. Uma meia-verdade, daquelas que lhe garantiram a marca de presidente mais impopular da história recente: May foi partidária fervorosa da permanência na UE, mas seu governo deu vazão à ruptura ao protagonizar uma comédia de erros que culminou na vitória do Brexit, por estreita margem, em plebiscito em junho do ano passado.

Na marcha pró-EU, o ex-ministro grego das Finanças Yanis Varoufakis afirmou: ¿A União Europeia está se desintegrando, temos 10 anos para salvá-la¿. Não há dúvida a respeito da primeira parte da frase, mas resta saber quem estará disposto a esperar 10 anos para salvar uma entidade que se tornou sinônimo de austeridade a qualquer custo, centralismo inclemente e xenofobia.

Sem voz em relação às grandes decisões políticas, os europeus estão roendo a UE pelas bordas. Ironicamente, a defesa de seu fim tem sido cada vez mais forte justamente naqueles países cujos governos mais se esmeraram em exaltar suas supostas qualidades.