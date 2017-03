Trump tira dos pobres para dar ao Pentágono

Olhar Global

Engana-se quem imagina que o presidente Donald Trump inova ao propor um aumento de US$ 54 bilhões no orçamento de defesa dos Estados Unidos. Os gastos militares americanos oscilaram em torno de US$ 600 bilhões nos últimos 20 anos, com uma margem que supera a média dos tempos da Guerra Fria em cerca de US$ 100 bilhões em valores corrigidos. Se for tomado como percentual do Produto Interno Bruto (PIB), porém, esse montante está em queda livre.

O diretor do Escritório de Financiamento e Orçamento, Mick Mulvaney, responde a perguntas sobre aumento de gastos Foto: Brendan Smialowski / AFP

Num país cioso de sua posição de única superpotência militar, essa situação é politicamente embaraçosa. Em 2014, na metade do segundo mandato do presidente Barack Obama, uma comissão parlamentar bipartidária recomendou que o orçamento do Pentágono fosse robustecido entre US$ 50 bilhões e US$ 100 bilhões, em parte por meio da redução gradual de gastos contingenciais no exterior, como operações no Afeganistão e no Iraque. Em termos de recursos, portanto, a proposta de Trump nada mais faz do que encampar a versão mais moderada sugerida pelas bancadas republicana e democrata no Congresso há três anos.

Leia todas as colunas de Luiz Antônio Araujo

O problema começa quando se trata de financiar o aumento. Pressionado por um Congresso hostil, o presidente Barack Obama fincou pé na ideia de que qualquer incremento de gastos militares tinha de ser acompanhado de contrapartida similar em relação a despesas sociais. Num contexto de estagnação econômica, nada poderia ser pior para Obama do que ser acusado de priorizar porta-aviões em detrimento de assistência social. E é exatamente esse caminho, tão doloroso para o antecessor, que Trump pretende trilhar.

Se o Congresso aprovar a proposta, os gastos discricionários de outras áreas (educação, capacitação profissional, saneamento, pesquisa médica e científica e outras) terão redução de 25% em relação a 2010, em valores corrigidos. Essas despesas atingiriam menos de 3% do PIB em 2018, o mais baixo patamar desde 1962 segundo o Centro sobre Orçamento e Prioridades Políticas. Com isso, Trump tira dos pobres para dar ao Pentágono.