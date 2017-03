Olhar Global

Manifestantes irados aos gritos em frente a representações diplomáticas holandesas na Turquia. A bandeira holandesa substituída pela turca na fachada do consulado em Istambul. Um ministro turco proibido de aterrissar no país, e uma ministra expulsa pela fronteira com a Alemanha. O quiproquó dos últimos quatro dias tinha todos os ingredientes para inflamar o sentimento antiturco entre o pequeno eleitorado holandês, que se prepara para renovar as 150 cadeiras do parlamento nas urnas hoje.

Rutte (à direita, com Obama) optou por linha de confronto com a Turquia em relação a comícios da comunidade migrante Foto: Jerry Lampen / AFP

Na segunda-feira, afirmei neste espaço que o episódio oferecia à oposição de ultradireita uma ajuda inesperada, especialmente num contexto em que seu principal partido, o PVV, figurava em segundo lugar nas pesquisas. Dois levantamentos divulgados ontem sugerem, porém, que o maior beneficiado pela crise pode ter sido o premier Mark Rutte e seu Partido Liberal (VVD, em holandês). O premier escolheu o caminho do confronto, proibindo a entrada de autoridades turcas e expulsando uma ministra. Imediatamente, Berlim, Copenhague e Bruxelas respaldaram a atitude.

Atualmente com 12 assentos, o PVV terá avançado se assegurar os 16 projetados pelas pesquisas. É verdade que o número está abaixo dos 24 conquistados na eleição de 2010 e dos 30 sonhados há alguns meses. Mais do que isso, a postura mais intransigente de Rutte pode emitir aos governos dos outros 27 países o sinal de que o caminho para preservar a União Europeia passa pelo endurecimento contra a migração. Ontem, em outra decisão preocupante, a Corte Europeia de Justiça considerou legal no interior do bloco o banimento do véu islâmico por empresas. Nesse caso, a Europa estaria se encaminhando para uma espécie de ¿trumpismo sem Trump¿. Temporariamente, a fórmula pode render votos. Em médio e longo prazo, só gestará novas crises.