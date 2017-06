Não é uma briga de família

Olhar Global

Passadas quase 48 horas do anúncio da ruptura entre Arábia Saudita e satélites, de um lado, e Catar, de outro, é possível assinalar alguns traços do que já se desenha como o mais importante conflito interárabe da Era Trump. Preliminarmente, cabe desfazer alguns mitos sobre a região. O primeiro, que tem raízes nas desacreditadas narrativas orientalistas, é o de que as petromonarquias da região do Golfo Pérsico são mais do mesmo, ou seja, deserto, petróleo e xeques. Essa ideia é reforçada, por exemplo, pela revista britânica The Economist, que noticiou o episódio sob o título ¿Briga de Família¿ (¿A Family Feud¿). A realidade é que, para além das óbvias identidades geoeconômicas, políticas e culturais, esses países poderiam ser melhor definidos como emirados árabes desunidos.

O mais poderoso deles, a Arábia Saudita, exerce liderança menos por razões religiosas do que por ter sido o berço, no século 19, das primeiras rebeliões árabes contra o domínio otomano. A independência, porém, só viria tardiamente, em 1932. O preço foi o pacto faustiano com o Reino Unido, primeiro, e com os Estados Unidos, em seguida. A fórmula da aliança sempre se resumiu a acesso ocidental ao petróleo em troca de proteção militar. Essa engenharia notável, obra do fundador da dinastia saudita, Abdulaziz bin Saud, fez de sua monarquia um Estado Islâmico (EI) que deu certo.

Os sauditas comandam de fato o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), por meio do qual projetam influência sobre os outros cinco membros: Kuweit, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Omã. Todos são teocracias sunitas (no Bahrein, a maioria xiita da população sofre dupla opressão, política e religiosa) avessas a tudo que cheire a liberdade de pensamento e com políticas ditadas pela lógica de sobrevivência dos próprios regimes. De todos, o Bahrein, na prática uma coleção de ilhotas com população de pouco mais de 1 milhão de habitantes, é o mais frágil e dependente de Riad. Os Emirados Árabes Unidos, que compartilham a orientação diplomática e militar pró-ocidental dos sauditas, mostraram disposição de cumprir o papel de segundo violino na região.

Anúncio de ruptura diplomática e bloqueio econômico ao Catar por sauditas e aliados surpreendeu mundo na segunda-feira Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Os três países restantes – Catar, Kuweit e Omã – são igualmente autocráticos e aliados dos sauditas e dos EUA. O primeiro é sede da maior base militar americana no Oriente Médio, sede do Comando Central, com 10 mil homens, em Al-Ubeid. Essa proximidade se expressa no apoio unânime à oposição religiosa armada na Síria e à guerra de extermínio saudita no Iêmen. Em razão de seus próprios interesses econômicos e políticos, porém, cada um busca, a sua maneira, preservar a própria liberdade de ação. O caso do Catar é o mais notável. Além de manter relações com o Irã, com o grupo palestino Hamas e com o Talibã afegão, o emirado tem uma atitude condescendente em relação à esquerda altermundista ocidental (personalidades como Noam Chomsky contribuem com frequência à rede Al-Jazeera, de propriedade do emir) e a movimentos contestatórios, inclusive na América Latina. Exercita-se no soft power ao investir em futebol – é dono de parte do clube francês Paris Saint-Germain e vai sediar a Copa do Mundo de 2022. Se não vão tão longe, Kuweit e Omã encorajam os movimentos do Catar.

Depois da Primavera Árabe e do acirramento da disputa saudita-iraniana, as pretensões do Catar passaram a preocupar Riad. Em 2014, Arábia Saudita e Catar estiveram à beira da ruptura. Riad acusa Doha de apoiar um improvável arco terrorista que vai do Hamas ao EI, passando pelo Hezbollah xiita pró-Irã, além de simpatizar com inimigos dos árabes. Em troca, os cataris denunciam os rivais por financiar think tanks dedicados a minar a imagem do Catar e do Irã. Correndo por fora, os Emirados Árabes Unidos, que têm assumido a ofensiva na atual crise, sonham em conquistar o supremo favor: a transferência da base americana para o seu território.

No passado, os EUA agiram rapidamente para colocar panos quentes na contenda. Desta vez, há um fator novo: Trump. Ontem, o presidente entrou na disputa por meio do Twitter: ¿Durante minha recente viagem ao Oriente Médio, afirmei que não pode haver mais financiamento de Ideologia Radical. Líderes apontaram para o Catar - veja! (sic)¿. Se com isso a Arábia Saudita não se sentir encorajada a apertar o torniquete em torno do pescoço do Catar, nada irá comovê-la. Riad deseja rendição completa. Para isso, porém, será preciso mais do que convocação de embaixadores, bloqueio de portos e aeroportos e fechamento de fronteiras.