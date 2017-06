Se não for rapidamente contornada, crise pode levar à guerra no Golfo

Olhar Global

A segunda-feira, 5 de junho, começou com uma notícia bombástica que apanhou o Oriente Médio de surpresa: seis países (Arábia Saudita, Egito, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iêmen e Ilhas Maldivas) romperam relações diplomáticas com o Catar. Um dos três autoproclamados governos da Líbia, ainda mergulhada no caos quase seis anos após a queda do ditador Muamar Kadafi, também optou pela ruptura. Outros países árabes devem seguir o mesmo caminho nas próximas horas.

Após rompimento diplomático, companhias aéreas do Golfo suspendem voos para o Catar

Mais do que uma quebra de vínculos diplomáticos, o gesto saudita-egípcio sugere o início de um bloqueio econômico ao pequeno emirado, que abriga a maior base militar americana no Oriente Médio, em Al-Udeid. O Catar depende da Arábia Saudita para alimentar sua população, uma vez que 48% dos gêneros consumidos no país vêm do Reino. O Irã, com quem os cataris mantêm vínculos econômicos significativos, já anunciou que pode enviar ajuda ao país em 12 horas.

Arábia Saudita, Egito, Catar, Irã: será preciso dizer que a crise desta segunda-feira tem potencial para desencadear uma nova Guerra do Golfo?

Arábia Saudita e aliados acusam Catar de apoiar terrorismo e rompem relações

A ruptura se fez sentir em larga escala. O Bahrein, emirado de população majoritariamente xiita governado a ferro e fogo por uma família real sunita cliente da Arábia Saudita, foi o primeiro a anunciá-la, às 5h50min no horário de Manama. Dez minutos depois, num delay insuficiente para disfarçar quem de fato está no comando, os sauditas informaram o rompimento. Seguiram-se Emirados Árabes Unidos, Egito e Iêmen. Companhias aéreas sauditas e dos Emirados suspenderam voos para aeroportos cataris. Aeroportos egípcios e sauditas, assim como portos sauditas, estão fechados ao trânsito de companhias do Catar. Riad e o Cairo deram 48 horas para que diplomatas cataris deixem os respectivos países. Os sauditas também fecharam a sucursal da rede catari Al-Jazeera no país.

Trata-se da mais importante ruptura diplomática no mundo árabe desde a eclosão da Primavera Árabe, que reembaralhou as cartas do precário equilíbrio de poder na região. As consequências dos levantes de 2011 ainda se fazem sentir de forma mais estridente na Síria, no Iêmen e na Líbia, mas ondas de choque continuam sendo emitidas por toda a vizinhança.

Ainda assim, as revoluções de cinco anos atrás não provocaram realinhamentos significativos entre Estados, como ocorrera em 1990, quando da invasão do Kuweit pelo Iraque de Saddam Hussein. Agora, a colisão parece irreversível, apesar dos pedidos de calma dos Estados Unidos, da Turquia e do Irã. Aliada dos EUA, Israel apoiou a ruptura com o Catar – o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, disse que a atitude "abre muitas possibilidades de cooperação na luta contra o terror". O racha representa também um abalo no Conselho de Cooperação do Golfo, bloco que reúne as petromonarquias da região.

Surpreendidos pela crise, cataris correram a supermercados para estocar água e gêneros alimentícios nesta segunda-feira Foto: STRINGER / AFP

A razão oficial do conflito são os supostos laços do Catar com o extremismo. O emirado, que foi protetorado britânico até 1971, mantém antiga ligação com organizações sunitas como a Irmandade Muçulmana do Egito e o Hamas, grupo palestino que governa a Faixa de Gaza (Khaled Meshal, líder do Hamas no exílio, vive no Catar). Também mantém importantes laços econômicos com o Irã, embora seu abastecimento de gêneros dependa em 40% dos sauditas.

Nos bastidores, porém, o choque revela as fissuras no bloco árabe e islâmico encabeçado pela Arábia Saudita com apoio do presidente americano, Donald Trump, para promover uma escalada contra o Irã. Essa estratégia _ que teve como momento culminante a visita de Trump à Arábia Saudita, em maio, na qual o homem do topete laranja voltou a jogar a culpa pelo terrorismo presente, pretérito e futuro no Irã – acaba de implodir. O emir do Catar, Tamim bin Hamid al-Thani, foi o primeiro a se insurgir contra o discurso anti-Teerã. O Omã, outro emirado sunita em bons termos com o regime iraniano, mantém até agora um silêncio eloquente.

Antes da ruptura, os protagonistas já estavam envolvidos numa guerra de hackers. A companhia estatal de mídia do Catar informou há alguns dias que seus computadores foram invadidos. No sábado, e-mails do embaixador dos Emirados Árabes Unidos nos EUA, Yousef al-Otaiba, foram vazados, com dados que supostamente comprovariam o envolvimento da monarquia no golpe fracassado do ano passado na Turquia e com think-tanks aliados de Israel.