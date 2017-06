Sim, você já viu este gráfico antes

Olhar Global





Dê uma olhada nos três gráficos acima. Todos expressam pesquisas de intenção de voto (nos exemplos ao centro e abaixo, médias de mais de uma pesquisa) em pleitos desde junho passado. Em todos, à medida que se aproxima a eleição, a linha azul, na liderança, sofre um declínio agudo, enquanto a vermelha, do segundo colocado, arremete. O gráfico do centro mostra as intenções de voto no plebiscito britânico de 23 de junho do ano passado, no qual, por uma pequena margem, o Reino Unido optou pelo Brexit, como ficou conhecida a saída do país da União Europeia (UE). O de baixo reflete o apoio aos dois candidatos presidenciais americanos, Hillary Clinton e Donald Trump, até dias antes da eleição de 8 de novembro. O gráfico do topo é o único a tratar de uma votação que ainda não aconteceu — será celebrada daqui a três dias. Agora você já tem uma ideia de por que o clima azedou na cúpula do Partido Conservador britânico, da primeira-ministra Theresa May, que pilota a linha azul na projeção.

May tomou a iniciativa de antecipar as eleições a fim de obter um mandato inquestionável para negociar a saída britânica da UE. Diante de um processo que Bruxelas pretende gerenciar com dureza exemplar, a chefe de governo britânica almejava se apoiar numa demonstração de força nas urnas. Afirmou que somente um governo "forte e estável" (seu slogan de campanha) seria capaz de impor seus termos aos europeus. Os britânicos, porém, parecem mais preocupados com sistema de saúde, seguridade social e transportes públicos – exatamente o foco da campanha da oposição trabalhista.

Em menos de três meses, o Reino Unido foi alvo do terror por três vezes. Os conservadores tentaram explorar os ataques, acusando os trabalhistas de falta de firmeza no combate ao terrorismo. Não deu certo. O imenso público deste domingo no concerto de Ariana Grande, em Manchester, mesmo local do atentado de maio, incluindo inúmeros muçulmanos, mostra que, se a barbárie do Estado Islâmico é odiosa, o discurso do medo não é o melhor antídoto.