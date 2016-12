A lista de dispensa do Inter passará por Anderson e atingirá Alex

Luiz Zini Pires

Anderson passou duas temporadas no Beira-Rio. Não conseguiu fazer três boas partidas em sequência em 20 meses. Já falei. Repito. Nem mostrou qualquer incômodo pela apatia. É hora de partir.

O vestiário do Inter de 2017 não terá Anderson. O consenso no clube é total.

Ao contrário do colega canhoto, Alex tem história rica no clube. Mas seu tempo no Inter passou. Não será mais útil. Jogador de futebol, mais ou menos admirado, tem data de validade. Ele sabe.



Mas é preciso ter respeito com Alex na hora do adeus.

O clube precisa rever com urgência os casos de Paulão e Ernando, titulares de uma das mais catastróficas defesas do Brasileirão 2016. Conversar com os laterais Geferson e Artur. Saber o que acontece com Eduardo Sasha. Reavaliar Aylon e Gustavo Ferrareis. Tentar entender a cabeça de Valdívia, saber se ele quer mesmo ficar em Porto Alegre, disputar a Série B ou trocar de clube. Valdívia significa dinheiro. É também uma moeda de troca poderosa na nova temporada.

O Inter necessita erguer um vestiário novo, com outras cabeças e boas ideias. Não é possível repetir 2016 em 2017.