A tristeza de Mourinho: e agora, José?

Luiz Zini Pires

Filho da turística Setúbal, cidade de 130 mil habitantes e vizinha da capital Lisboa, o mais polêmico, exigente e ranzinza treinador da Inglaterra, da Europa e do Mundo, está triste. Vive só em Manchester, aglomeração de cerca de 3,5 milhões de pessoas na sua região metropolitana.

"Mou", como a implacável mídia das ilhas britânicas o trata, normalmente com sarcasmo, chega sempre às 8h no impressionante CT do United. O direito de nome (naming rigth) da instalação foi bem vendido à seguradora AON, custa R$ 60 milhões por ano. Sai às 18h. Como de costume, adotou uma ironia para dizer que seu nome é trabalho:

– Não vou para uma cidade para desfrutar da cidade. Vou trabalhar. Se eu quisesse desfrutar dos lugares, iria para Los Angeles e iria à praia todos os dias – falou a uma das revistas do clube.

A mulher, mais filho e filha, todos portugueses de origem, vivem na capital Londres, mais de 330 quilômetros de distância do endereço do atual emprego de José Mário dos Santos Mourinho Félix, 53 anos.

– Não posso exigir que eles me sigam.

O treinador recebe R$ 50 milhões por temporada em um dos três clubes mais globalizados do século 21. O time gasta R$ 25 milhões anuais em média salarial com cada jogador.

Mais atacantes, meias, defensores, bilhões em reforços e aviões a jato

Ele ganhou reforços de mais de R$ 2 bilhões em agosto – um deles, o francês Paul Pogba, o mais caro do mundo. Deve receber mais em janeiro, com investimentos abaixo de R$ 1 bilhão. Seus preferidos: o atacante do Atlético de Madrid Antoine Griezmann, os defensores do Benfica Victor Lindelöf e Nélson Semedo, e o meia do Monaco Tiemoué Bakayoko. Há os que devem chegar e os que podem sair, como Marcos Rojo, Darmian, Schneiderlin, Carrick, Phil Jones, Schweinsteiger, Depay e Ashley Young.

Uma vez por semana, Mourinho embarca em um avião, às vezes no jato particular do seu agente, o conterrâneo Jorge Mendes, o mesmo de Cristiano Ronaldo, e programa um longo jantar com os seus queridos parentes. Aí, busca novas forças. Volta vitaminado.

A solidão de José Mourinho foi um tema discutido à exaustão na semana pós-Natal. Há todo um movimento em busca de explicações pelos motivos que fazem o United, time mais rico e famoso da Inglaterra, patinar na edição 2016/2017 da bilionária Premier League – mesmo com cinco vitórias consecutivas, mas nada convincentes, nas últimas cinco rodadas.

O desconforto do seu treinador pode ser um deles. Mas o time é novo, os jogadores não se conhecem bem, os reforços ainda não evoluíram e o projeto recém-começou.

Depois de 19 rodadas, com nove vitórias, seis empates e três derrotas, 27 gols contra 18, o time transita na inóspita sexta posição da tabela. Neste último sábado de 2016, espera o Middlesbrough (15º) na sua casa (ao vivo, às 13h, na ESPN+), no majestoso Old Trafford, inaugurado em 1910. O pior é a distância que o separa do líder Chelsea. São 13 implacáveis pontos. O United está acostumado ao topo. Lutar na ponta e festejar. No novo século, levou oito vezes a Premier League.

Mourinho é treinador de um futebol pragmático. "Jogar e ganhar", professa. "Jogar, ganhar e dar espetáculo, nunca", abomina. Mesmo que comande um time que tem no seu icônico estádio uma placa que diz "O Teatro dos Sonhos", Mourinho não muda seus conceitos de futebol, alicerçados em títulos em Portugal, na Itália, na Espanha e na Inglaterra – só nas ilhas britânicas ergueu nove troféus. Beijou duas vezes a monumental taça da Liga dos Campões.

Entrevistas, ironias, jogadores e a falta de paciência dos torcedores

Em setembro, dois meses depois de assumir o posto e com uma vitória em quatro jogos, debochou. Chamou a si próprio de "pior treinador do mundo". Como os bons resultados não apareciam, contra-atacou. Culpou os atletas, a baixa concentração do grupo – logo ele, que domina o ambiente de vestiário como poucos e carrega a fama de ser honesto com os comandados. Alvejou a falta de paciência da torcida. Repensou o esquema, mas o preferido continua o 4-2-3-1, com variações, entre elas o 4-1-4-1. Goleado pelo Chelsea, disse que o treinador Antonio Conte o humilhou. Atacou árbitros à beira do gramado e na mídia. Foi suspenso, multado e censurado por multidões de fãs.

Alvo preferencial, Mourinho, que é orgulhoso, mas inteligente, recorreu ao "Godfather" dos treinadores ingleses. Chamou secretamente Sir Alex Ferguson, legenda do United, 26 anos de vida no clube e 24 títulos. Pediu conselhos. Luz.

Entre goles de um esplêndido vinho tinto, ouviu, numa longa conversa longe de todos, que precisava voltar a ser ele mesmo. Recuperar a confiança dos atletas. Mostrar ao torcedor que ele continuava sendo o poderoso e vencedor – o Mourinho dos melhores tempos de Chelsea.

Distante do CT desde que deixou o United, em 2013, o escocês Ferguson, 74 anos, foi convidado a voltar ao ninho. Assistir aos treinos, conversar com atletas e frequentar o vestiário. Colaborar. Mourinho, modelo de excelência na estratégia organizacional de treinos, ainda não está confortável. É tudo novo no interior inglês, mas ele é um treinador que faz de tudo (e mais um pouco) para tentar vencer. Não desistirá. Meio ano de trabalho é pouco. Não seria o Mourinho que ele mesmo diz ser o "Número 1", o "Special One" (O Especial). Não deseja sair como "The Humiliated One" (O Humilhado).

