Atacante gremista pentacampeão ganha carreata e outdoor

Luiz Zini Pires

Capixaba, Pedro Rocha, 22 anos, um dos heróis gremistas da Copa do Brasil, ganhou uma carreata no sábado em Vitória, no Espírito Santo. A passeata começou em Inhanguetá, bairro onde o jogador cresceu, e seguiu até a Praia de Camburi, um dos pontos turísticos da região. O jogador postou uma foto do momento no Facebook (confira mais abaixo).

Leia mais:

Uruguaio Cristian Rodríguez pode jogar na Arena em janeiro

Liberdade, bom passe e finalização: Michel, novo volante do Grêmio, explica como joga



O atacante aproveitou as férias e visitou uma associação local que cuida de pessoas com deficiência. Pedro Rocha doou chuteiras e camisas do Grêmio para um leilão beneficente.

Antes, o autor de dois gols contra o Atlético-MG, no Mineirão, foi recepcionado por integrantes do Consulado Gremista de Vitória. Numa das ruas da cidade, viu um outdoor que saudava o título tricolor e ironizava o rebaixamento do Inter.



O Grêmio tenta renovar o contrato do jogador.