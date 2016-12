Brasileiro é o todo poderoso da arbitragem na Libertadores

Luiz Zini PIres

O paulista de São Carlos, professor de educação física, 46 anos, Wilson Luiz Seneme é presidente das poderosas Comissões de Árbitros e de Desenvolvimento da Conmebol. Foi indicado pelo novo número 1 da entidade, o paraguaio Alejandro Domínguez.

Homem de confiança da CBF, Seneme, aposentado desde fevereiro de 2014 depois de 16 anos de trabalho, é assessorado por três ex-colegas da Fifa, o argentino Rodolfo Otero, o colombiano Óscar Julián Ruíz e o uruguaio Jorge Larrionda.

Liderada pelo brasileiro, a comissão cuida das escalas e do controle da definição de critérios de arbitragem na Libertadores, entre outras competições coordenadas pela confederação.



A escolha de Seneme, porém, não agradou todos os 10 países que sustentam a Conmebol. Os argentinos não gostaram. Reclamaram. Chamaram os jornais.



O presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, entende que os brasileiros tomaram o controle da arbitragem da Conmebol depois de um acordo com a CBF de Marco Polo Del Nero. Domínguez nega.



Angelici é presidente da recém-fundada Liga Sul-Americana de Futebol, grupo de oposição à Conmebol. Antes simpáticos ao movimento, os grandes clubes brasileiros parecem hoje mais próximos da antiga entidade do que da nova, tanto que o país ganhou oito vagas na edição 2017 da Libertadores.