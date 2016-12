Como os sócios da dupla Gre-Nal se movimentam entre Natal e Ano-Novo

Luiz Zini Pires

Título da Copa do Brasil ajudou a aumentar o número de sócios do Grêmio

Título da Copa do Brasil ajudou a aumentar o número de sócios do Grêmio Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Exatos 432 torcedores separavam na tarde terça feira, 48 horas depois do Natal, a dupla Gre-Nal no ranking de sócios do Movimento por um Futebol Melhor, que computa associados em dia ou não.

O Grêmio, terceiro na lista, exibia 113.188 associados.

O Inter, quarto. 112.756.

Com 133.596, o Corinthians, segundo time mais popular do Brasil, lidera.

No ano que vem, a consultoria Ernest Young fará o acompanhamento dos números. O Movimento por um Futebol Melhor prepara ainda um ranking sobre exemplos de boa gestão. Os clubes serão avaliados. Os melhores serão premiados no início de 2018.

Três gaúchos aderiram ao programa: Grêmio, Inter e Juventude.