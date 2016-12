Grêmio carregará escudo de título da Copa do Brasil na camisa em 2017

Luiz Zini Pires

As camisas oficiais de 2017 da parceria entre Grêmio e Umbro serão lançadas somente em março.

A estreia do uniforme, possivelmente o tradicional tricolor, se dará na segunda rodada da 58ª edição da Copa Libertadores da América, no primeiro jogo do torneio na Arena, contra o Deportes Iquique, do Chile, no dia 11 de março.

Mas desde a primeira partida oficial da nova temporada, o Grêmio mostrará nas camisas, ainda da coleção da temporada 2016, o escudo referente ao pentacampeonato da Copa do Brasil.



O uso do escudo que lembra o título é uma norma da CBF. É uma tradição.