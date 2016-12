Grêmio patina ao desenhar novo e competitivo time da Libertadores

Luiz Zini Pires

Por motivos políticos, menos, e financeiros, mais, a Conmebol acariciou os dirigentes da CBF e brindou os brasileiros com oito vagas na edição 2017 da Copa Libertadores da América. Dos oito, o Grêmio é o mais atrasado na captação de reforços. O futebol do ano que vem no Brasil começa em duas rápidas semanas.

Não precisa ser um Palmeiras, gerido por um mecenas, dono de banco, mas o carente Botafogo acertou com Walter Montillo. O Flamengo terá Conca. Argentinos fazem sucesso na Libertadores.

O Grêmio ainda não encontrou um executivo, nome definitivo para a organização e a gestão de um departamento de futebol profissional. Perdeu peças importantes na estrutura do setor. Está nas mãos de Renato e Valdir Espinosa.

A euforia pela conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil é um escudo invisível. Parece que está tudo bem, que tudo será melhor, que o futuro promete o dobro.

A taça do penta é histórica. Precisa ser comemorada, festejada, saudada. Os foguetes devem estar nas mãos dos torcedores. A direção precisa trabalhar, pesar, agir.

O primeiro reforço chama-se Michel. É volante, pé canhoto e tem 26 anos. Chega da Série B. Se todo o reforço é uma aposta, um jogador descoberto na Segunda Divisão é uma aposta dupla. Tripla.

Salvo nobres exceções, como Kannemann e Edilson, o Grêmio contratou mal, gastou pior ainda, na temporada passada. Disputou a Libertadores com Bressan, Kadu e Fred. Chamou Wallace Oliveira e Wallace Reis. Atraiu Henrique Almeida e Negueba.

É óbvio que o Grêmio não tem dinheiro em caixa. Não sobra nada. Falta, como em quase todos os grandes clubes do país. Buscar dinheiro em bancos, algo que o bom senso proíbe. Será necessário convocar investidores milionários, algo que a Fifa proíbe, para contratar, reforçar uma base que é competitiva. Fazem falta lateral, meia e atacantes. Gauchão, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil exigem grupos qualificados. Não só reforços graduados.

Time de futebol não se faz no final do ano, na pressão, não se tenta buscar reforços no primeiro mês da nova temporada. Toda a organização começa antes, já no segundo semestre.

Quando se conhece o mercado, é mais fácil, bem mais. O apressado e rico Palmeiras pagou R$ 10 milhões pelo venezuelano Serra, do Atlético Nacional, da espetacular Medellín. Se alguém o tivesse visto em ação em 2015, talvez antes, no Campeonato Colombiano, não custaria mais do que R$ 2 milhões, quem sabe menos, dinheiro parcelado.

Aí, claro, é preciso ter olhos que não se concentrem apenas na Copa Libertadores da América da TV.