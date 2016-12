Inter tem dia e horas exatos em 2017 para começar a mudar de vida

Luiz Zini PIres

O torcedor colorado e o Beira-Rio serão decisivos na recuperação do clube

Sem Vitorio Piffero e Fernando Carvalho, nomes históricos do Inter, agora mais contestados do que nunca e longe dos microfones e dos torcedores, a nova gestão colorada assume às 19h30min do próximo dia 3 de janeiro.

Na terça-feira, a primeira do novo ano, o clube começa a mudar. Terá a primeira chances em anos de se livrar das amarras do dirigente torcedor. Garantir os primeiros passos rumo ao profissionalismo em todos os setores do clube.

Definida pelas urnas, a gestão Marcelo Medeiros tem um dever de casa. O antigo dirigente político é uma espécie em extinção. O futebol não lamenta o lento desaparecimento, nem dos feudos que o cercam. Clube de futebol não pode mais funcionar como se fosse uma ONG.

A nova gestão, recheada de dirigentes nem tão novos assim, gente experiente e rodada, encontrará o time na Série B. Disputará uma competição que não conhece. Mas levará aparente vantagem sobre todos os outros 19 concorrentes por quatro vagas na Série A de 2018. Ninguém terá tanto dinheiro como o Inter.

Por ser o time mais rico da divisão, será o mais visado. Bater o Inter oferecerá visibilidade ao vencedor.

Como a competição mais importante de 2017 começa só em maio, a direção terá tempo suficiente para reformar o grupo, reorganizar a equipe, montar um time competitivo, revisar o vestiário. Precisa mandar jogadores adiante, comprar, trocar, negociar. Fazer dinheiro. Vender um jovem. Organizar um time competitivo.

O torcedor vermelho não suporta mais a equipe de 2016 e alguns jogadores que o definiram. Nada que lembra o último Brasileirão fará bem. É preciso mudar, transformar. É a grande tarefa de Medeiro. Oferecer competitividade ao time na tabela dos campeonatos e ao clube no mercado.