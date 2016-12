Mercado não responde ao Grêmio e volante Walace não se move

Luiz Zini Pires

O Grêmio esperava ouvir propostas de R$ 50 milhões, talvez, R$ 45 milhões, pelo jovem e valorizado volante Walace. Não ouviu até agora.

A medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, e o título da Copa do Brasil, neste mês, reforçaram a qualidade do jogador no mercado internacional. Sua visibilidade aumentou. Ele é um campeão.

O mercado, ao menos no final de dezembro, não fala a mesma língua do Grêmio. As propostas oficiais, assinadas por clubes dispostos a adquirir os direitos econômicos de Walace, ainda não alcançaram a Arena. A expectativa continua.

Especialistas no mercado falam que os europeus estão apenas começando a se mover, pois a janela de negócios de inverno abre somente no dia 2 de janeiro.

Raros agentes entendem que o clube possa receber propostas acima de R$ 35 milhões, ou 10 milhões de euros, talvez parcelados. Falam em R$ 30 milhões.

O mercado de inverno é menos pródigo em valores. Movimenta menos dinheiro. É momento de receber jogadores prontos, capazes de resolver problemas imediatos.

No verão, em agosto, quando o dinheiro rola mais fácil, é época de fazer time. Os jogadores tem mais tempo para a adaptação, toda uma longa e planejada pré-temporada pela frente.



Não será surpresa para ninguém no Grêmio se Walace ficar mais sete meses em Porto Alegre, sair só em agosto, quando os europeus investem mais em jogadores.