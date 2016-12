O que esperar do novo número 1 do futebol gremista em 2017

Luiz Zini PIres

A escolha de Odorico Roman como o número 1 do futebol gremista em ano de Copa Libertadores da América espantou conselheiros da situação e da oposição. Número 2 de Adalberto Preis na vitoriosa campanha do pentacampeonato da Copa do Brasil, o dirigente político é apontado como uma pessoa discreta e de pouca conversa. Mas sem a experiência em competições internacionais.

Quem corre em sua defesa diz que ele tem prestígio interno. Sua presença sugere que o verdadeiro comandante do futebol é o presidente Romildo Bolzan Júnior.

Roman precisará lidar no tenso dia a dia com Renato e Valdir Espinosa. Portaluppi sempre teve problemas quando precisou organizar um grupo de trabalho em começo de temporada, escolher atletas qualificados. Saber administrar vestiário é uma virtude, a maior do guaporense. Formar um grupo em condições de competir é uma tarefa superior, que precisa reunir toda a inteligência de futebol de um clube e não só duas pessoas.

Com três competições poderosas em 2017, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, além do Gauchão, que pode ser salão de festas de um Inter heptacampeão regional, o Grêmio precisa de um robusto plano de ação. Não conquistará todos os títulos, mas pode priorizar. Escolher objetivos. Formar um time hábil no mata-mata ou outro nos pontos corridos. Ou os dois? Há dinheiro?

Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão estarão ligados, disputados ao mesmo tempo. O fracasso em uma competição refletirá forte na outra.

O que o clube não mostrou foi um executivo de futebol, alguém que conheça o mercado e saiba encontrar os papéis de cada um no vestiário e no seu cintilante entorno. Profissionalizar é a saída. A única saída.