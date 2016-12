O que o imprevisível Grupo 8 da Libertadores significa para o Grêmio

Luiz Zini Pires

A teoria faz bem ao futebol. Permite projeções e discussões. Oferece opiniões como a que garante que o Grêmio pegou um das chaves mais acessíveis da Copa Libertadores da América, edição 2017. Enfrentará Guaraní (PAR), Zamora (VEN), e Deportivo Iquique (CHI), ou seja, três adversários sem conquistas prévias em torneios continentais, despidos de relevância internacional.

O papel aceita tudo. O torneio mata-mata não antecipa nada. Camisa não ganha jogo, tradição menos ainda. Se os adversários são frágeis, a logística das viagens é problemática. Tudo se mistura na disputa. Nada se decide antes na copeira Libertadores.

O modesto Independiente Del Vale, do distante Equador, foi vice-campeão do torneio neste ano. Outro exemplo? O Guarani paraguaio eliminou o Corinthians em 2015 na fase de oitavas de final. No movimento seguinte, engoliu os argentinos do Racing.

Festejar o desequilíbrio técnico de um grupo pode ser fatal numa disputa sul-americana. A mobilização deve ser igual contra pequenos, médios ou grandes.

O Grêmio precisa encarar os rivais com a mesma força, dedicação e concentração que exibiu na recente e histórica Copa do Brasil. Ganhar, mirar o primeiro lugar da chave e encontrar uma ótima colocação na fase de oitavas de final da competição deve ser o mote da fase de grupos do torneio.



Assim, quando chegar a fase de grupos, o time estará pronto, treinado, tomado pelo espírito da verdadeira Libertadores