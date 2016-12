Os efeitos especiais do pentacampeonato no marketing gremista

Luiz Zini Pires

O capitão Maicon ergue a Copa do Brasil na Arena, a quinta da história do clube

O capitão Maicon ergue a Copa do Brasil na Arena, a quinta da história do clube Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Número 1 do marketing tricolor nos últimos quatro anos, Beto Carvalho está feliz como todos os gremistas pela conquista do título da Copa do Brasil. Mas ele não vê só a festa ainda viva. Mira negócios. Em dias de crise econômica, tenta solidificar a relação com os parceiros mais fiéis e garimpar novos. Entre goles de café expresso, conversei nesta quinta-feira com o executivo.



Leia um resumo do nosso papo a seguir.

O que a faixa de pentacampeão significou para o marketing do Grêmio?

Muito, muito mesmo. Entre o dia da decisão, 7 de dezembro, e o final do ano, por exemplo, a loja GrêmioMania da Arena vai faturar cerca de R$ 2,5 milhões. Isto sem contar o movimento nas outras lojas franqueadas na Capital e no Interior e as que vendem material esportivo. O número é recorde e mostra bem a mobilização do torcedor, o que significa seu engajamento total.

Surgiu até uma grife chamada Rei de Copas?

Exato. Criamos uma outra marca, a Rei de Copas. Vendemos mais de 25 mil camisas com o símbolo Rei de Copas. Vamos vender muito mais. A marca nasceu na torcida. Veio pronta. Nós só aproveitamos o embalo. Nosso slogan "Queremos a Copa" mexeu com todos. Mais de 55 mil pessoas ocuparam a Arena na noite da final. A nossa torcida tem uma predileção por copas.



Leia mais:

Grêmio viajará distância menor do que em 2016 na fase de grupos da Libertadores

La Copa se mira: Libertadores já começou, e Grêmio entrou com o pé direito



O número de sócios cresceu nas últimas semanas?

Sim, mais de 18 mil. Nem fizemos campanha. Foi uma mobilização espontânea do torcedor. Nosso potencial é extraordinário.

O Grêmio tem novos planos para a edição 2017 da Copa Libertadores da América?

As camisas de 2017 serão lançadas em março. Vamos estrear o uniforme no primeiro jogo da Libertadores na Arena (dias 14, 15 ou 16). Lançaremos duas camisas. A tricolor, a clássica, é certa. A outra está em discussão ainda. Bateremos o martelo com a Umbro na primeira semana de janeiro. Todos os anos, mais precisamente em outubro, apresentaremos uma camisa feminina, e sempre com o tom rosa entre as cores tradicionais do Grêmio.

E na área dos patrocínios, muita movimentação?

Ganhamos novos e inéditos parceiros na Copa do Brasil. Todos gostaram da exposição. Mas a visibilidade da Libertadores é outra, ultrapassa as fronteiras do país. Vamos oferecer a manga, que a Havan ocupou bem na Copa do Brasil. Temos um espaço abaixo do número da camisa, que antes era da Tim.

O título ajuda no fortalecimento da marca do clube?

O Grêmio é o primeiro colocado fora de São Paulo e Rio e consolidou-se na quinta posição, que era do Inter em 2014. Nossa marca vale R$ 666 milhões, diz a consultoria BDO. Estamos bem. Vamos crescer mais ainda.