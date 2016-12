Pesquisa revela posições de Grêmio e de Inter em ranking das maiores torcidas do Brasil

Luiz Zini Pires

Estudo do Instituto Paraná de Pesquisas, com sede em Curitiba, envolvendo homens e mulheres entre 16 e 60 anos, revelou que o Grêmio é dono da sétima torcida do país, ou 3,5% do total de torcedores. O Inter ficou em 10º, com 2,7%. O Flamengo continua na liderança do ranking nacional, com absurdos 16,2%.

Espanta a porcentagem do brasileiro que não torce por time algum, 19,5%.

Leia mais:

Gigantismo e resiliência tricolores registrados em mais uma pesquisa

Marcelo Carôllo: "Vista vermelho"



O grupo Paraná de Pesquisas, que atende à Rede Globo, não revelou apenas os números de todo o país. Exibiu preferências estaduais e regionais.



Quando centrou a análise na Região Sul, observado o comportamento de torcedores no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, viu que a dupla Gre-Nal domina. O Grêmio exibe 20,5% nos três estados. O Inter mostra 15,9%.

O que impressiona mais é o acelerado crescimento de Corinthians, terceiro como 8,8%, e Flamengo, quarto, 5,7%, especialmente no Paraná e em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, porém, é dominado pelos fãs da Dupla.

Os cariocas e paulistas superam os paranaenses Atlético-PR, 5,3%, quinto, e Coritiba, 4,5%, sexto. Ganham fácil também de outros tradicionais times locais, como Paraná, Figueirense, Avaí e Chapecoense, este com 0,8%.

Nas regiões norte e centro-oeste, domínio absoluto do Flamengo, com 24,3%. O Grêmio tem 1,5% de simpatizantes, o Inter, 1,1%.