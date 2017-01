As sete ideias da Fifa que podem revolucionar o futebol mundial

Luiz Zini Pires





O suíço Gianni Infantino é presidente da Fifa desde o começo do ano passado Foto: Michael Buholzer / AFP

Por ordem do presidente Gianni Infantino, a Fifa estuda uma série de mudanças que transformaria totalmente o futebol que o mundo conhece. E não é sobre uma Copa do Mundo com 48 seleções como seriam o Mundial de 2026, ainda sem endereço.

O brilhante homem-gol holandês (1982-1993), Marco Van Basten, 52 anos, é o diretor geral para o desenvolvimento técnico da entidade e coordena os trabalhos ao lado de outros ex-jogadores, como brasileiro Cafu, e executivos.

Conheça algumas ideias que são discutidas nos encontros em Zurique, na Suíça. Nada está definido. São ideias, propostas, discussões.

1) Substituir os pênaltis por prorrogações. Um jogador de linha e o goleiro disputariam um "cara a cara" para saber quem é o mais habilidoso. O atleta com a bola no pé partiria de uma distância de 25 metros do gol e teria oito segundos para definir a jogada. Cada time poderia fazer cinco jogadas.

2) Anular as laterais. A bola não sairia mais das quatro linhas durante os 90 minutos, o que ofereceria uma ação continua ao jogo. (Nada vazou sobre como ficariam os escanteios.)

3) O jogador abandonaria a partida depois de fazer cinco faltas duras ou não. Seria excluído do jogo. Valeria como uma expulsão. Nada de substituição.

4) Sanções de alguns minutos, 5 ou 10, para os jogadores que cometeram faltas duras. Seria o fim do cartão amarelo.

5) Acabar com os tumultos em campo. Só o capitão teria poder para se dirigir ao árbitro depois de jogadas polêmicas ou não, com já acontece com sucesso no rúgbi.

6) Criar um desconto de 10 minutos no final da partida. O cronômetro só se mexeria com a bola rolando. Pararia em faltas, laterais, escanteios. Seriam 10 minutos completos de puro futebol.

7) Mexer radicalmente no calendário. Cada equipe jogaria um máximo de 50 partidas por temporada.